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Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян победила в творческом конкурсе МВД "Щит и перо". Об этом сообщила в четверг... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:25
2024-10-31T11:25
ирина волк
маргарита симоньян
мвд по республике крым
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян победила в творческом конкурсе МВД "Щит и перо". Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.В номинации "Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России" в числе победителей - Отдел информации и общественных связей МВД по Крыму, который возглавляет полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Приз МВД России присужден актеру, режиссеру, художественному руководителю Театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиру Машкову.Ежегодный Конкурс МВД России "Щит и перо" проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКорреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурсаЧемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
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РИА Новости Крым
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ирина волк, маргарита симоньян, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, международная медиагруппа "россия сегодня"
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Главyый редактор RT и "России сегодня" Симоньян победила в конкурсе МВД "Щит и перо"

11:25 31.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян победила в творческом конкурсе МВД "Щит и перо". Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Победителем в номинации "Полиция доверия" стала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации", - проинформировала Волк в своем Telegram-канале.
В номинации "Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России" в числе победителей - Отдел информации и общественных связей МВД по Крыму, который возглавляет полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.
Приз МВД России присужден актеру, режиссеру, художественному руководителю Театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиру Машкову.
Ежегодный Конкурс МВД России "Щит и перо" проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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