https://crimea.ria.ru/20241031/simonyan-stala-pobeditelem-tvorcheskogo-konkursa-mvd-1141497669.html

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян победила в творческом конкурсе МВД "Щит и перо". Об этом сообщила в четверг... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:25

2024-10-31T11:25

2024-10-31T11:25

ирина волк

маргарита симоньян

мвд по республике крым

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян победила в творческом конкурсе МВД "Щит и перо". Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.В номинации "Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России" в числе победителей - Отдел информации и общественных связей МВД по Крыму, который возглавляет полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.Приз МВД России присужден актеру, режиссеру, художественному руководителю Театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиру Машкову.Ежегодный Конкурс МВД России "Щит и перо" проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеКорреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурсаЧемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, маргарита симоньян, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, международная медиагруппа "россия сегодня"