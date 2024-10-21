https://crimea.ria.ru/20241021/chempionskaya-semya-iz-kryma-pobedila-v-konkurse-semya-goda-1141247152.html

Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

Федор и Татьяна Фуглевы из села Табачное Бахчисарайского района победили в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года". С победой их... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T18:15

2024-10-21T18:15

2024-10-21T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Федор и Татьяна Фуглевы из села Табачное Бахчисарайского района победили в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года". С победой их поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Их сын Федор – мастер гиревого спорта, многократный чемпион мира среди любителей. Он участник специальной военной операции на Украине, имеет боевые награды.Дочь Фуглевых Татьяна – также чемпион мира и Европы по гиревому спорту, с детства занималась карате. Она окончила Курский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление", работала в системе УФСИН."Фуглевы приобщили к спорту, к ценностям здорового образа жизни многих молодых крымчан. Их воспитанники стали чемпионами и призерами соревнований по 20 видам спорта разного уровня – от районных и республиканских до всероссийских и международных", - рассказал Аксенов.Семья Фуглевых активно сотрудничает с казачьими организациями, способствуют развитию гиревого спорта среди военнослужащих пограничных войск и Черноморского флота.Ранее глава республики заявил, что на развитие спорта и культуры в Крыму выделено недостаточно средств. Власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсеНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

https://crimea.ria.ru/20240406/dinastiya-sportsmenov-iz-kerchi-vsya-nasha-zhizn---borba-1136333231.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, семья, общество, конкурс, новости крыма, год семьи в россии