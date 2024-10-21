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Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
Федор и Татьяна Фуглевы из села Табачное Бахчисарайского района победили в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года". С победой их... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T18:15
2024-10-21T18:17
крым
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общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Федор и Татьяна Фуглевы из села Табачное Бахчисарайского района победили в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года". С победой их поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Их сын Федор – мастер гиревого спорта, многократный чемпион мира среди любителей. Он участник специальной военной операции на Украине, имеет боевые награды.Дочь Фуглевых Татьяна – также чемпион мира и Европы по гиревому спорту, с детства занималась карате. Она окончила Курский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление", работала в системе УФСИН."Фуглевы приобщили к спорту, к ценностям здорового образа жизни многих молодых крымчан. Их воспитанники стали чемпионами и призерами соревнований по 20 видам спорта разного уровня – от районных и республиканских до всероссийских и международных", - рассказал Аксенов.Семья Фуглевых активно сотрудничает с казачьими организациями, способствуют развитию гиревого спорта среди военнослужащих пограничных войск и Черноморского флота.Ранее глава республики заявил, что на развитие спорта и культуры в Крыму выделено недостаточно средств. Власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсеНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
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крым, сергей аксенов, семья, общество, конкурс, новости крыма, год семьи в россии
Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

Семья чемпионов мира из Крыма победила во Всероссийском конкурсе "Семья года"

18:15 21.10.2024 (обновлено: 18:17 21.10.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСемья Фуглевых из села Табачного Бахчисарайского района победила в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года"
Семья Фуглевых из села Табачного Бахчисарайского района победила в номинации Сельская семья Всероссийского конкурса Семья года
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Федор и Татьяна Фуглевы из села Табачное Бахчисарайского района победили в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года". С победой их поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Это не только дружная, но и спортивная семья. Федор Михайлович Фуглев и его супруга Татьяна Федоровна – многократные чемпионы мира и Европы по гиревому спорту. По их стопам пошли дети", - рассказал он.
Их сын Федор – мастер гиревого спорта, многократный чемпион мира среди любителей. Он участник специальной военной операции на Украине, имеет боевые награды.
Дочь Фуглевых Татьяна – также чемпион мира и Европы по гиревому спорту, с детства занималась карате. Она окончила Курский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление", работала в системе УФСИН.
"Фуглевы приобщили к спорту, к ценностям здорового образа жизни многих молодых крымчан. Их воспитанники стали чемпионами и призерами соревнований по 20 видам спорта разного уровня – от районных и республиканских до всероссийских и международных", - рассказал Аксенов.
Семья Фуглевых активно сотрудничает с казачьими организациями, способствуют развитию гиревого спорта среди военнослужащих пограничных войск и Черноморского флота.
Ранее глава республики заявил, что на развитие спорта и культуры в Крыму выделено недостаточно средств. Власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.
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