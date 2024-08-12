https://crimea.ria.ru/20240812/semya-kurtukovykh-iz-sevastopolya-pobedila-vo-vserossiyskom-konkurse-1139552339.html

Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе

Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе

Многодетная семья Сергея и Натальи Куртуковых из Севастополя, у которых четверо детей, победила во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Многодетная... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T21:05

2024-08-12T21:05

2024-08-12T21:05

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Многодетная семья Сергея и Натальи Куртуковых из Севастополя, у которых четверо детей, победила во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Многодетная семья". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава семьи Сергей Куртуков уже 29 лет служит в МЧС, он начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю. Имеет более 20 ведомственных наград. Сейчас он входит в группу по созданию комплекса "Безопасный город", цель которого – обеспечить безопасность во время воздушных атак.Его супруга Наталья работает бухгалтером, рассказал губернатор. Детей – Диану, Алину, Данила и Егора – в этой семье приучают к труду и спорту, развивают их таланты.Торжественная церемония награждения призеров состоится в Москве с 16 по 19 октября.Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью – ключевые задачи Года семьи в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостровВыплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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