https://crimea.ria.ru/20241011/sport-i-kultura-v-krymu-poluchayut-nedostatochno-sredstv--aksenov-1141018167.html

Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов

Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов

Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T14:39

2024-10-11T14:39

2024-10-11T14:39

сергей аксенов

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финансирование

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Ялта, 11 окт - РИА Новости Крым. Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры. Кроме того, по словам главы республики, "критично важен" вопрос зарплат тренеров и наставников в Крыму, уровень которых сегодня очень низок. "По большому счету, для молодого человека заняться тренерской работой - это еще и вопрос выживания. Это неправильно", - отметил руководитель региона.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, спорт, культура, новости крыма, крым, финансирование