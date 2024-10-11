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Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:39
2024-10-11T14:39
сергей аксенов
спорт
культура
новости крыма
крым
финансирование
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Ялта, 11 окт - РИА Новости Крым. Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры. Кроме того, по словам главы республики, "критично важен" вопрос зарплат тренеров и наставников в Крыму, уровень которых сегодня очень низок. "По большому счету, для молодого человека заняться тренерской работой - это еще и вопрос выживания. Это неправильно", - отметил руководитель региона.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруПланы и победы: боксер Бакши оценил будущее крымского спорта
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сергей аксенов, спорт, культура, новости крыма, крым, финансирование
Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов

Аксенов заявил о необходимости увеличить финансирование спорта и культуры в Крыму

14:39 11.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Крыма Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
Глава Крыма Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России. - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ялта, 11 окт - РИА Новости Крым. Сферы спорта и культуры в Крыму нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на проходящей в Ялте конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
"Конечно, проблем масса. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, недофинансирования развития спортивной инфраструктуры. Ее крайне недостаточно. Мы за 10 лет ушли вперед по многим вопросам, в первую очередь в плане безопасности, энергообеспечения, водообеспечения, логистики, но спорт и культура остались в определенной части недофинансированными", - сказал он.
По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию этих сфер, в первую очередь развитию спортивной инфраструктуры и учреждений культуры.
Кроме того, по словам главы республики, "критично важен" вопрос зарплат тренеров и наставников в Крыму, уровень которых сегодня очень низок.
"По большому счету, для молодого человека заняться тренерской работой - это еще и вопрос выживания. Это неправильно", - отметил руководитель региона.
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