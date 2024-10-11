Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
Чернышенко: новым регионам выделят 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
14:02 11.10.2024 (обновлено: 14:32 11.10.2024)
© РИА Новости КрымПриветствие вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России"
© РИА Новости Крым
ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.
"В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.
Чернышенко также отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Донбассе и Новороссии создается комплексная инфраструктура для отдыха наших граждан. Это современные средства размещения, туристические маршруты, создание точек притяжения для гостей. Таких, например, как круглогодичный морской курорт "Приморск" в Запорожской области в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал".
"82 региона-шефа и более 30 госкомпаний помогают новым регионам как можно скорее вернуться к мирной жизни", - добавил Чернышенко.
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