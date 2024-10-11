https://crimea.ria.ru/20241011/novye-regiony-poluchat-25-mlrd-rubley-na--sportivnuyu-infrastrukturu-1141017123.html

Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках,... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T14:02

2024-10-11T14:02

2024-10-11T14:32

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дмитрий чернышенко

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.Чернышенко также отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Донбассе и Новороссии создается комплексная инфраструктура для отдыха наших граждан. Это современные средства размещения, туристические маршруты, создание точек притяжения для гостей. Таких, например, как круглогодичный морской курорт "Приморск" в Запорожской области в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

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новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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россия, новости, новые регионы россии, дмитрий чернышенко, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)