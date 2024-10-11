Рейтинг@Mail.ru
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241011/novye-regiony-poluchat-25-mlrd-rubley-na--sportivnuyu-infrastrukturu-1141017123.html
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках,... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:02
2024-10-11T14:32
россия
новости
новые регионы россии
дмитрий чернышенко
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141016837_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8c00cac51c6ffa0420eebdd246a50da9.jpg
ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.Чернышенко также отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Донбассе и Новороссии создается комплексная инфраструктура для отдыха наших граждан. Это современные средства размещения, туристические маршруты, создание точек притяжения для гостей. Таких, например, как круглогодичный морской курорт "Приморск" в Запорожской области в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
россия
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141016837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d6150990cd0b5dcd76f027e745c0214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новые регионы россии, дмитрий чернышенко, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

Чернышенко: новым регионам выделят 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

14:02 11.10.2024 (обновлено: 14:32 11.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПриветствие вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России"
Приветствие вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на конференции Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 11 окт - РИА Новости Крым. Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.

"В новых субъектах РФ активно идет строительство и восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строительство новой инфраструктуры для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 миллиарда рублей", - сказал зампредседателя правительства РФ.

Чернышенко также отметил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Донбассе и Новороссии создается комплексная инфраструктура для отдыха наших граждан. Это современные средства размещения, туристические маршруты, создание точек притяжения для гостей. Таких, например, как круглогодичный морской курорт "Приморск" в Запорожской области в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал".

"82 региона-шефа и более 30 госкомпаний помогают новым регионам как можно скорее вернуться к мирной жизни", - добавил Чернышенко.

Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТО
Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
 
РоссияНовостиНовые регионы РоссииДмитрий ЧернышенкоЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
15:10Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
14:53Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
14:39Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
14:25Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
14:19Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
14:02Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
13:47Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
13:3638 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
13:31Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
13:28Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:25В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение
13:25Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
13:21Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
12:41РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
12:38Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
12:33Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
12:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
11:56В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
11:31В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
Лента новостейМолния