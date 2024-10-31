https://crimea.ria.ru/20241031/kreml-prokommentiroval-zapros-zelenskogo-na-amerikanskie-tomagavki-1141502650.html

Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"

Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки" - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"

Киевский режим начинает проявлять нервозность на фоне провалов на фронтах. Так в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Псков прокомментировал... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T12:34

2024-10-31T12:34

2024-10-31T12:34

владимир зеленский

дмитрий песков

кремль

украина

политика

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим начинает проявлять нервозность на фоне провалов на фронтах. Так в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Псков прокомментировал сообщения о том, что Зеленский просил США о дальнобойных "Томагавках".Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части "плана победы", сообщалось ранее в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, этот запрос вызвал раздражение западных политиков.Все "планы мира" Зеленского направлены на то, чтобы как можно сильнее втянуть в войну страны Запада и узаконить это, добавил пресс-секретарь российского президента.Накануне Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, украина, политика, поставки западного оружия украине, новости