https://crimea.ria.ru/20241031/gorbatyy-most--v-simferopole-zakryvayut-na-remont-1141510355.html
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт - РИА Новости Крым, 31.10.2024
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
В Симферополе с 15 ноября временно перекроют движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T15:17
2024-10-31T15:17
2024-10-31T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 ноября временно перекроют движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "Горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, ограничение движения, транспорт, новости крыма, крым
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт с 15 ноября
15:17 31.10.2024 (обновлено: 15:20 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 ноября временно перекроют движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
"С 15 ноября в связи с проведением строительно-монтажных работ на автодорожном путепроводе по улица Гоголя – улица Москалева ("Горбатый" мост) будет временно ограничено движение транспортных средств", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.
Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода
, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "Горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.
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