https://crimea.ria.ru/20241031/gorbatyy-most--v-simferopole-zakryvayut-na-remont-1141510355.html

"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт

"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт - РИА Новости Крым, 31.10.2024

"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт

В Симферополе с 15 ноября временно перекроют движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T15:17

2024-10-31T15:17

2024-10-31T15:20

ситуация на дорогах крыма

симферополь

ограничение движения

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе с 15 ноября временно перекроют движение по "Горбатому" мосту в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "Горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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