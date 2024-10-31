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Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров

Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров

Вашингтон будет бить Владимира Зеленского по рукам, если он продолжит попытки втянуть США в войну с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T14:35

2024-10-31T14:35

2024-10-31T14:35

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сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон будет бить Владимира Зеленского по рукам, если он продолжит попытки втянуть США в войну с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.Министр также отметил, что требование Киева к Пентагону предоставить дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" "вызвало оторопь в Вашингтоне".По словам Лаврова, то, как Запад будет дальше распоряжаться своим влиянием на киевский режим, Москву особо не интересует.Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части "плана победы", сообщалось ранее в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, этот запрос вызвал раздражение западных политиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки""Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, украина, владимир зеленский, сша