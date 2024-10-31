Рейтинг@Mail.ru
Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/kak-ssha-otreagiruyut-na-popytki-kieva-vtyanut-ikh-v-voynu-s-rf---lavrov-1141509049.html
Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
Вашингтон будет бить Владимира Зеленского по рукам, если он продолжит попытки втянуть США в войну с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:35
2024-10-31T14:35
новости
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости сво
украина
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137708290_0:129:3095:1869_1920x0_80_0_0_d8b0f7cb60abee5c62b28f7a2bebb93b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон будет бить Владимира Зеленского по рукам, если он продолжит попытки втянуть США в войну с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.Министр также отметил, что требование Киева к Пентагону предоставить дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" "вызвало оторопь в Вашингтоне".По словам Лаврова, то, как Запад будет дальше распоряжаться своим влиянием на киевский режим, Москву особо не интересует.Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части "плана победы", сообщалось ранее в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, этот запрос вызвал раздражение западных политиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки""Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137708290_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7261a3e73a9f26aa01832886332f4991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, украина, владимир зеленский, сша
Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров

США будут бить Зеленского по рукам за попытки втянуть их в войну с Россией – Лавров

14:35 31.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон будет бить Владимира Зеленского по рукам, если он продолжит попытки втянуть США в войну с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Они (США – ред.) прекрасно понимают, с кем имеют дело. Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (Зеленского – ред.) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть Соединенные Штаты в войну против России", - сказал он.
Министр также отметил, что требование Киева к Пентагону предоставить дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" "вызвало оторопь в Вашингтоне".
По словам Лаврова, то, как Запад будет дальше распоряжаться своим влиянием на киевский режим, Москву особо не интересует.
"Мы знаем, чего мы добиваемся, и мы этого добьемся", - подчеркнул он.
Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части "плана победы", сообщалось ранее в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, этот запрос вызвал раздражение западных политиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"
"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" Зеленского
Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
 
НовостиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости СВОУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
14:35Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
14:29В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
14:20Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт
14:03На Крымском мосту снова растет очередь
14:00В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой
13:43Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки
13:29Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков
13:20ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
13:12Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского
13:06Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
13:01Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки
12:55Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада
12:45Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии
12:42Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России
12:34Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"
12:16Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
12:14Армия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
12:14Грозовые ливни с сильным ветром идут на Кубань
11:53Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших
Лента новостейМолния