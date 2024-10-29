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Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки" - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"
Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки" - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"
"Победный план" Владимира Зеленского вызвал раздражение западных политиков, в частности речь о его "не обнародованной части", где лидер киевского режима просит... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T16:23
2024-10-29T16:23
украина
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
россия
новости
сша
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. "Победный план" Владимира Зеленского вызвал раздражение западных политиков, в частности речь о его "не обнародованной части", где лидер киевского режима просит у США дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по территории России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.Со ссылкой на источники издание пишет также, что "победный план" Зеленского вызывает на Западе "некоторое раздражение" из-за его нереалистичности. Подчеркивается также, что Украина не представила Вашингтону убедительных аргументов в отношении того, как она будет использовать оружие дальнего действия."Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу ракеты, предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", - сказано в статье.Авторы также отмечают, что ракеты Tomahawk имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в ограниченном количестве. В статье напоминается, что ни одна страна не согласилась разрешить удары вглубь РФ и ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО в период военных действий, а лоббистский тур Зеленского по США и Европе за последние шесть недель можно рассматривать как провал.Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты. Третий пункт - размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". При этом подробности этого пункта не озвучивались. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение
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украина, владимир зеленский, поставки западного оружия украине, россия, новости, сша, нато, политика
Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"

Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk в секретной части "плана победы" -NYT

16:23 29.10.2024
 
© AP Photo Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo Press Service Of The President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. "Победный план" Владимира Зеленского вызвал раздражение западных политиков, в частности речь о его "не обнародованной части", где лидер киевского режима просит у США дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по территории России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"В необнародованной части плана Зеленский предложил "неядерный пакет сдерживания", в котором Украина просит ракеты Tomahawk. Совершенно невыполнимая просьба", - пишут авторы статьи.
Со ссылкой на источники издание пишет также, что "победный план" Зеленского вызывает на Западе "некоторое раздражение" из-за его нереалистичности. Подчеркивается также, что Украина не представила Вашингтону убедительных аргументов в отношении того, как она будет использовать оружие дальнего действия.
"Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу ракеты, предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии", - сказано в статье.
Авторы также отмечают, что ракеты Tomahawk имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в ограниченном количестве. В статье напоминается, что ни одна страна не согласилась разрешить удары вглубь РФ и ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО в период военных действий, а лоббистский тур Зеленского по США и Европе за последние шесть недель можно рассматривать как провал.
"Но реальная аудитория этого плана может находиться дома. Вероятно, Зеленский хочет показать украинцам, что он сделал все возможное", - предполагают американские эксперты.
Ранее Владимир Зеленский презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предложил снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории и совместно с партнерами сбивать российские самолеты. Третий пункт - размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". При этом подробности этого пункта не озвучивались.
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УкраинаВладимир ЗеленскийПоставки западного оружия УкраинеРоссияНовостиСШАНАТОПолитика
 
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