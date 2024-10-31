https://crimea.ria.ru/20241031/bolshinstvo-bolgar-schitayut-krym-rossiyskim--professor-iz-bolgarii-1141501421.html

Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии

Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии

Подавляющее большинство жителей Болгарии, вопреки пропаганде официальных властей, считают Крым российским регионом и выступают за улучшение отношений с РФ. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T12:45

2024-10-31T12:45

2024-10-31T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подавляющее большинство жителей Болгарии, вопреки пропаганде официальных властей, считают Крым российским регионом и выступают за улучшение отношений с РФ. Об этом РИА Новости Крым рассказала член Ассоциации "Друзья Крыма", доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, приехавшая на полуостров в составе болгарской делегации.Добрева отметила, что согласно недавним социологическим исследованиям, 65% болгар положительно относятся к России, еще 15% - нейтрально. Враждебно настроенных к РФ граждан там меньшинство.Общественник отметила роль крымской Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского в сохранении и развитии связей с Болгарией по линии "народной дипломатии", а также обратила внимание на то, как развивается полуостров в составе России."Могу сказать, что жизнь здесь улучшается. Вот, например, сейчас мы ехали в Симферополь по новому магистральному пути (трассе "Таврида" – ред.). Это замечательно. В прошлый раз я была в Крыму в 2019 году, его еще не было. Просто изумительно, как вы смогли за такой короткий период сделать такие чудеса", - поделилась впечатлениями Добрева.Говоря о событиях на Украине, профессор выразила уверенность, что Болгарии не следует никаким образом вмешиваться в этот конфликт, не поставлять оружие Киеву и не принимать участие в боевых действиях, а работать на то, чтобы там как можно быстрее воцарился мир.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В мероприятиях участвуют представители Болгарии и Молдавии, среди которых активисты Ассоциации "Друзья Крыма", политические деятели, ученые, культурные активисты, общественники и журналисты. В рамках фестиваля в Симферополе и Севастополе состоятся круглые столы, научно-практическая конференция о связях России и Болгарии, выставки и концерты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Лукашенко высказался о принадлежности КрымаПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, крым, политика, народная дипломатия, новости, россия, мнения, симферополь