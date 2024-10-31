https://crimea.ria.ru/20241031/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-gaza-v-cherkesske-uvelichilos-do-pyati-1141509219.html

Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, спасатели извлекли из под еще одно тело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T14:45

2024-10-31T14:45

2024-10-31T14:42

взрыв газа в жилом доме в черкесске

россия

новости

карачаево-черкесия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, спасатели извлекли из под еще одно тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.Взрыв газа произошел рано утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены еще несколько человек. 52 жильца эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения. Введен режим ЧС.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим - 300 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном домеЧисло погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных

россия

карачаево-черкесия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в черкесске, россия, новости, карачаево-черкесия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)