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Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти
Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти
Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, спасатели извлекли из под еще одно тело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:45
2024-10-31T14:42
взрыв газа в жилом доме в черкесске
россия
новости
карачаево-черкесия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, спасатели извлекли из под еще одно тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.Взрыв газа произошел рано утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены еще несколько человек. 52 жильца эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения. Введен режим ЧС.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим - 300 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном домеЧисло погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
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взрыв газа в жилом доме в черкесске, россия, новости, карачаево-черкесия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти

Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до пяти - МЧС

14:45 31.10.2024
 
© МЧС РоссииВзрыв газа в Черкесске
Взрыв газа в Черкесске
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, спасатели извлекли из под еще одно тело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
"В Черкесске спасатели МЧС России извлекли еще одно тело из-под завалов. К сожалению, это уже пятый погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали 9 человек, из них пять - погибли", - говорится в сообщении.
Взрыв газа произошел рано утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены еще несколько человек. 52 жильца эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения. Введен режим ЧС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим - 300 тысяч.
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Взрыв газа в жилом доме в ЧеркесскеРоссияНовостиКарачаево-ЧеркесияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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