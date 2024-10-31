https://crimea.ria.ru/20241031/v-zaporozhskoy-oblasti-uvelichat-prodolzhitelnost-komendantskogo-chasa-1141508874.html

В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа

В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа

Власти Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября будет начинаться в 22.00 по московскому времени вместо нынешних... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T14:29

2024-10-31T14:29

2024-10-31T14:29

комендантский час

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/11/1126434599_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3fd0e67688280d78ad104f316a608117.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября будет начинаться в 22.00 по московскому времени вместо нынешних 23.00. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.При этом действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, а также на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничения также не вводится, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области изменят время действия комендантского часаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комендантский час, запорожская область, евгений балицкий, безопасность, новые регионы россии, новости