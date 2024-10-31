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В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
Власти Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября будет начинаться в 22.00 по московскому времени вместо нынешних... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T14:29
2024-10-31T14:29
комендантский час
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября будет начинаться в 22.00 по московскому времени вместо нынешних 23.00. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.При этом действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, а также на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничения также не вводится, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области изменят время действия комендантского часаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенМаршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
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комендантский час, запорожская область, евгений балицкий, безопасность, новые регионы россии, новости
В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа

Продолжительность комендантского часа в Запорожской области увеличат

14:29 31.10.2024
 
Обозначение населенного пункта на освобожденных территориях Украины
Обозначение населенного пункта на освобожденных территориях Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября будет начинаться в 22.00 по московскому времени вместо нынешних 23.00. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Подписал указ о режиме комендантского часа на территории Запорожской области. С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22:00 до 05:00, то есть увеличивается на один час", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, а также на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничения также не вводится, добавил губернатор.
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Комендантский часЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасностьНовые регионы РоссииНовости
 
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