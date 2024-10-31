https://crimea.ria.ru/20241031/krymchanam-rasskazali-chto-vazhno-znat-pri-otkrytii-biznesa-1141511406.html

Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса

Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса

На территории Крыма растет число предпринимателей. Жители полуострова открывают свой бизнес в самых разных отраслях. При этом у будущих предпринимателей часто... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T15:36

2024-10-31T15:36

2024-10-31T15:50

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На территории Крыма растет число предпринимателей. Жители полуострова открывают свой бизнес в самых разных отраслях. При этом у будущих предпринимателей часто возникают вопросы, с чего начать при открытии собственного бизнеса. Эксперты Сбера подготовили ответы на самые популярные вопросы крымчан, которые возникают до и после его регистрации своего дела.Как выбрать нишуИдите от общего к частному. Решите, в какой сфере хотели бы начать работать, изучите уровень развития ниши и насколько востребован продукт\сервис в вашем регионе. Затем подробнее изучите конкурентов, чтобы понять, можете ли предложить целевой аудитории уникальное торговое предложение, которое привлечет клиентов именно к вам. Есть вероятность, что в желаемой сфере и нужной вам локации есть переизбыток схожего предложения, но отсутствует то, которое может стать именно вашей "фишкой". Изучать рынок можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. Это может вам дать более подобную аналитику и помочь правильно сформировать свою стратегию работы.Какой бизнес чаще всего открывают в КрымуПо данным Сбера, чаще всего в Крыму и Севастополе за 2024 год предприниматели регистрировали бизнес в сфере розничной торговли, причем как онлайн, так и в офлайн-формате. Здесь очень много направлений работы – от магазина продуктов возле дома до торговли через маркетплейсы. В этом случае особенно важно перед открытием своего дела изучить рынок и понять, какое уникальное торговое предложение будет у вас. Не забывайте и о необходимости составить подробный бизнес-план перед запуском бизнеса. Это поможет грамотно распределить ресурсы, не потерять деньги и деньги.ИП, ООО или самозанятостьЭтот выбор тоже во многом зависит от ниши, а также от того, планируете вы работать самостоятельно, либо привлекать к бизнесу кого-то еще.Самозанятыми могут стать только те люди, которые получают доход от личной трудовой деятельности – кондитеры, дизайнеры, репетиторы, мастера, продающие товары собственного изготовления и так далее. Для них есть лимиты по максимальному уровню дохода и видам деятельности, налоговое законодательство также имеет ряд особенностей.Открыть ИП может только одно частное лицо, а вот ООО могут основать и несколько партнеров. Также в случае регистрации этих двух видов бизнеса необходимо заранее определиться с видами экономической деятельности по ОКВЭД и с системой налогообложения. К этим процессам важно подойти особенно ответственно. От корректности оформления документов зависит успех будущего бизнеса. По данным аналитиков банка, в 2024-м году подавляющее большинство новых бизнесов в Крыму и Севастополе зарегистрировано именно в форме ИП (94% и 90% соответственно).Есть ли господдержка для предпринимателейГосударство активно поддерживает развитие малого и микробизнеса. Для предпринимателей доступно множество вариантов – субсидии, гранты, тренинги и обучающие программы. Некоторые из них едины для предпринимателей по всей стране. Есть и работающие только в определенных регионах, муниципалитетах, сферах деятельности. По всей стране, в том числе и на Крымском полуострове, работают центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес". Здесь специалисты проводят консультации, мероприятия и предоставляют площадку для бизнес-встреч. То есть дают комплексную поддержку предпринимателям в режиме "одного окна".Со всеми программами господдержки можно ознакомиться и онлайн – на сайте государственного проекта "Малое и среднее предпринимательство" МСП.РФ и его региональных порталах. Проводятся и различные конкурсы для предпринимателей, яркий пример – федеральная грантовая программа "Мама-предприниматель" для женщин с детьми, которые только развивают свою бизнес-идею или уже сделали первые шаги в ее реализации. Проект создан в рамках нацпрограммы "Малое и среднее предпринимательство"."По нашим данным, чаще всего в Крыму и Севастополе регистрируют бизнес в возрасте от 36 до 45 лет, а самому молодому предпринимателю всего 17 лет! Также важно отметить и развитие женского предпринимательства – почти 50% новых бизнесов на полуострове открыли женщины. Бизнес-сообщество Крыма становится все более мобильным, открытым к инновациям и прогрессивным отечественным цифровым решениям", - рассказал управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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