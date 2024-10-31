https://crimea.ria.ru/20241031/krymskiy-most-seychas-ochered-udvoilas-1141512247.html

Крымский мост сейчас: очередь удвоилась

Крымский мост сейчас: очередь удвоилась - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Крымский мост сейчас: очередь удвоилась

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T16:02

2024-10-31T16:02

2024-10-31T16:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 15.00 в очереди находились 100 машин.Движение транспорта по Крымскому мосту сейчас разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период почти всегда нет. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

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крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, крым