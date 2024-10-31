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Крымский мост сейчас: очередь удвоилась - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T16:02
2024-10-31T16:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 15.00 в очереди находились 100 машин.Движение транспорта по Крымскому мосту сейчас разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период почти всегда нет. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась

В очереди на Крымский мост стоят 246 машин

16:02 31.10.2024 (обновлено: 16:07 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стоят 30 машин. В очереди со стороны Керчи находится 216 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
В 15.00 в очереди находились 100 машин.
Движение транспорта по Крымскому мосту сейчас разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период почти всегда нет. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьКерченский проливТаманьНовости КрымаКрым
 
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