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Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную вырубку в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:06
2024-10-31T17:06
2024-10-31T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную вырубку в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, нарушение было выявлено в мае 2024 года в ходе проверки природоохранной прокуратуры.По результатам рассмотрения материалов дела следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений в крупном размере, уточнили в прокуратуре.Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей.Ранее под Севастополем гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев, было уничтожено более 400 деревьев на 1,2 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиСколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомВ Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию
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прокуратура города севастополя, вырубка, происшествия, новости крыма, крым, севастополь
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки дерева в заказнике
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную вырубку в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, нарушение было выявлено в мае 2024 года в ходе проверки природоохранной прокуратуры.
"В ходе выездного проверочного мероприятия выявлен факт уничтожения неустановленными лицами жизнеспособного дуба, ствол которого достиг в диаметре 20 см. С учетом того, что дерево вырублено на особо охраняемой природной территории заказника, размер ущерба составляет свыше 140 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения материалов дела следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений в крупном размере, уточнили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей.
Ранее под Севастополем гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев, было уничтожено более 400 деревьев
на 1,2 млн рублей.
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