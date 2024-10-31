https://crimea.ria.ru/20241031/nezakonnaya-vyrubka-v-zakaznike-sevastopolya-prokuraturoy-vozbuzhdeno-delo-1141512831.html

Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело

Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело

В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную вырубку в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T17:06

2024-10-31T17:06

2024-10-31T17:06

прокуратура города севастополя

вырубка

происшествия

новости крыма

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141512447_0:407:831:874_1920x0_80_0_0_05120c10269970ea2197e1f07e915d2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную вырубку в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, нарушение было выявлено в мае 2024 года в ходе проверки природоохранной прокуратуры.По результатам рассмотрения материалов дела следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений в крупном размере, уточнили в прокуратуре.Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей.Ранее под Севастополем гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев, было уничтожено более 400 деревьев на 1,2 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиСколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомВ Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, вырубка, происшествия, новости крыма, крым, севастополь