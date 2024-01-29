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Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд
Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд
В Севастополе гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере, сумма ущерба составила больше миллиона... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T21:35
2024-01-29T21:35
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере, сумма ущерба составила больше миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, уголовное дело ушло в суд.В ходе следствия установлено, что в 2018 году подрядчик, выполняющий госконтракт по строительству берегозащитных дамб, не имея разрешительных документов, вырубил деревья в селе Вишневом, вдоль русла реки Качи.В дальнейшем контракт был расторгнут, строительство дамб выполнено другим подрядчиком. В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что в городе незаконно вырубили 16 дубов на 38 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомСотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230608/krymchanin-poydet-pod-sud-za-vyrubku-lesa-na-13-mln-rubley-1129258423.html
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прокуратура города севастополя
Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд

В Севастополе подрядчика обвинили в незаконной вырубке деревьев – ущерб 1,2 млн рублей

21:35 29.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЦиркулярная пила. Архивное фото
Циркулярная пила. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере, сумма ущерба составила больше миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, уголовное дело ушло в суд.
В ходе следствия установлено, что в 2018 году подрядчик, выполняющий госконтракт по строительству берегозащитных дамб, не имея разрешительных документов, вырубил деревья в селе Вишневом, вдоль русла реки Качи.
"Таким образом было уничтожено 414 деревьев породы тополь, вяз, ольха, ива, акация, клен. В соответствии с назначенной следователем экспертизой, городу Севастополю причинен ущерб в размере свыше 1,2 млн рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В дальнейшем контракт был расторгнут, строительство дамб выполнено другим подрядчиком. В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что в городе незаконно вырубили 16 дубов на 38 тысяч рублей.
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Прокуратура города Севастополя
 
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22:21Главные новости Крыма: 29 января
21:59Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
21:35Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд
20:59Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
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