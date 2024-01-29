https://crimea.ria.ru/20240129/pod-sevastopolem-vyrubili-derevya-na-12-mln-rubley-delo-ushlo-v-sud-1134545307.html

Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд

Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд

В Севастополе гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере, сумма ущерба составила больше миллиона... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T21:35

2024-01-29T21:35

2024-01-29T21:35

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере, сумма ущерба составила больше миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, уголовное дело ушло в суд.В ходе следствия установлено, что в 2018 году подрядчик, выполняющий госконтракт по строительству берегозащитных дамб, не имея разрешительных документов, вырубил деревья в селе Вишневом, вдоль русла реки Качи.В дальнейшем контракт был расторгнут, строительство дамб выполнено другим подрядчиком. В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что в городе незаконно вырубили 16 дубов на 38 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомСотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230608/krymchanin-poydet-pod-sud-za-vyrubku-lesa-na-13-mln-rubley-1129258423.html

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прокуратура города севастополя