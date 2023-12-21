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16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело
16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023
16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело
Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T21:07
2023-12-21T21:07
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры городаПоследствия незаконной вырубки выявлены по результатам проверки исполнения требований лесного законодательства, материалы были направлены следователям МВД, которые возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Ход расследования контролирует Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевУщерб на полмиллиона: под Судаком вырубили лес в особо крупном размере
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севастополь, новости, новости крыма, крым, прокуратура города севастополя
16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело

Прокуратура: 16 дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили в Севастополе

21:07 21.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКонкурс лесорубов в Новгородской области
Конкурс лесорубов в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города
"Установлено, что в пределах Орлиновского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов вырублены 16 деревьев породы дуб. Размер причиненного городу Севастополю ущерба составляет более 38 тыс. рублей", - сказано в сообщении.
Последствия незаконной вырубки выявлены по результатам проверки исполнения требований лесного законодательства, материалы были направлены следователям МВД, которые возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Ход расследования контролирует Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.
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