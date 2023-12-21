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16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело
16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023
16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело
Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T21:07
2023-12-21T21:07
2023-12-21T21:07
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры городаПоследствия незаконной вырубки выявлены по результатам проверки исполнения требований лесного законодательства, материалы были направлены следователям МВД, которые возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Ход расследования контролирует Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевУщерб на полмиллиона: под Судаком вырубили лес в особо крупном размере
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16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело
Прокуратура: 16 дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили в Севастополе