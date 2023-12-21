https://crimea.ria.ru/20231221/16-dubov-na-38-tysyach-nezakonno-vyrubili-v-sevastopole---otkryto-delo-1133712986.html

16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело

16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023

16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто дело

Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T21:07

2023-12-21T21:07

2023-12-21T21:07

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Шестнадцать дубов на 38 тысяч рублей незаконно вырубили под Севастополем, по данному факту открыто уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры городаПоследствия незаконной вырубки выявлены по результатам проверки исполнения требований лесного законодательства, материалы были направлены следователям МВД, которые возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Ход расследования контролирует Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевУщерб на полмиллиона: под Судаком вырубили лес в особо крупном размере

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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