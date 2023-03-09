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В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев
В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев
В Керчи по материалам прокуратуры начато уголовное производство о незаконной вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T18:30
2023-03-09T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Керчи по материалам прокуратуры начато уголовное производство о незаконной вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что проверка исполнения требований природоохранного законодательства была организована после появления сообщений в соцсетях о фактах противоправной вырубки деревьев.В ходе проверки удалось выяснить, что специальная комиссия с участием сотрудников минэкологии и природных ресурсов не обследовала указанные зеленые насаждения и не выдавала никаких разрешений для последующей вырубки.Ход и результаты начатого расследования контролирует природоохранная прокуратура. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Также идет проверка других фактов возможной незаконной вырубки деревьев в Керчи.Ранее сообщалось, что крымские следователи проверяют информацию о возможной незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи, ход проверки на контроле центрального аппарата ведомства.Читайте также на РИА Новости КрымНезаконная вырубка под Симферополем: возбуждено уголовное делоУщерб на полмиллиона: под Судаком вырубили лес в особо крупном размереВызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, керчь, прокуратура республики крым, экология, вырубка
В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев

Прокуратура Крыма: возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Керчи

18:30 09.03.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Керчи незаконно вырубили деревья
В Керчи незаконно вырубили деревья
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Керчи по материалам прокуратуры начато уголовное производство о незаконной вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Уточняется, что проверка исполнения требований природоохранного законодательства была организована после появления сообщений в соцсетях о фактах противоправной вырубки деревьев.
В ходе проверки удалось выяснить, что специальная комиссия с участием сотрудников минэкологии и природных ресурсов не обследовала указанные зеленые насаждения и не выдавала никаких разрешений для последующей вырубки.
"В этой связи прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев)", - отметили в прокуратуре РК.
Ход и результаты начатого расследования контролирует природоохранная прокуратура. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Также идет проверка других фактов возможной незаконной вырубки деревьев в Керчи.
Ранее сообщалось, что крымские следователи проверяют информацию о возможной незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи, ход проверки на контроле центрального аппарата ведомства.
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