https://crimea.ria.ru/20230309/v-kerchi-vozbudili-ugolovnoe-delo-po-faktu-vyrubki-derevev-1127440776.html

В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев

В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев - РИА Новости Крым, 09.03.2023

В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев

В Керчи по материалам прокуратуры начато уголовное производство о незаконной вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T18:30

2023-03-09T18:30

2023-03-09T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Керчи по материалам прокуратуры начато уголовное производство о незаконной вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что проверка исполнения требований природоохранного законодательства была организована после появления сообщений в соцсетях о фактах противоправной вырубки деревьев.В ходе проверки удалось выяснить, что специальная комиссия с участием сотрудников минэкологии и природных ресурсов не обследовала указанные зеленые насаждения и не выдавала никаких разрешений для последующей вырубки.Ход и результаты начатого расследования контролирует природоохранная прокуратура. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Также идет проверка других фактов возможной незаконной вырубки деревьев в Керчи.Ранее сообщалось, что крымские следователи проверяют информацию о возможной незаконной вырубке более двух тысяч деревьев в Керчи, ход проверки на контроле центрального аппарата ведомства.Читайте также на РИА Новости КрымНезаконная вырубка под Симферополем: возбуждено уголовное делоУщерб на полмиллиона: под Судаком вырубили лес в особо крупном размереВызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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