https://crimea.ria.ru/20241017/v-zakaznike-laspi-v-sevastopole-snesut-nezakonnye-kempingi-1141166297.html

В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги

В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги

Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T17:01

2024-10-17T17:01

2024-10-17T17:01

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Отмечается, что индивидуальный предприниматель на пяти земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организовал работу двух кемпингов. По данным прокуратуры, при установке туристической инфраструктуры была повреждена экосистема, чем причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей.Иск прокуратуры удовлетворен, решение суда пока не вступило в законную силу.В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известноНезаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаЧастник построил дом на территории древнего городища в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240605/v-zakaznike-laspi-spasli-populyatsiyu-krasnoknizhnykh-derevev-1137878814.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ласпи, природа, экология, прокуратура города севастополя, происшествия, правосудие, суд, новости крыма