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В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T17:01
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севастополь
ласпи
природа
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прокуратура города севастополя
происшествия
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Отмечается, что индивидуальный предприниматель на пяти земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организовал работу двух кемпингов. По данным прокуратуры, при установке туристической инфраструктуры была повреждена экосистема, чем причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей.Иск прокуратуры удовлетворен, решение суда пока не вступило в законную силу.В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известноНезаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаЧастник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
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севастополь, ласпи, природа, экология, прокуратура города севастополя, происшествия, правосудие, суд, новости крыма
В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги

Суд обязал владельца кемпингов в заказнике Ласпи снести строения и возместить ущерб

17:01 17.10.2024
 
© Прокуратура СевастополяНелегальные кемпинги на территории заказника Ласпи в Севастополе
Нелегальные кемпинги на территории заказника Ласпи в Севастополе
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель на пяти земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организовал работу двух кемпингов.

"Для их деятельности размещена туристическая инфраструктура, в том числе помосты, мангальные зоны, настилы на свайных основаниях, каркасные сооружения. Освоение земель осуществлялось самовольно в отсутствие правоустанавливающих документов в зоне заказника, не предназначенной для данных целей", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, при установке туристической инфраструктуры была повреждена экосистема, чем причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей.
"Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд исковое заявление к индивидуальному предпринимателю об освобождении земель заказника путем демонтажа возведенных строений и возмещении ущерба", - добавили в надзорном ведомстве.
Иск прокуратуры удовлетворен, решение суда пока не вступило в законную силу.
В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.
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