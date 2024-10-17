В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
Суд обязал владельца кемпингов в заказнике Ласпи снести строения и возместить ущерб
© Прокуратура СевастополяНелегальные кемпинги на территории заказника Ласпи в Севастополе
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель на пяти земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организовал работу двух кемпингов.
"Для их деятельности размещена туристическая инфраструктура, в том числе помосты, мангальные зоны, настилы на свайных основаниях, каркасные сооружения. Освоение земель осуществлялось самовольно в отсутствие правоустанавливающих документов в зоне заказника, не предназначенной для данных целей", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, при установке туристической инфраструктуры была повреждена экосистема, чем причинен ущерб в размере 70 тысяч рублей.
"Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд исковое заявление к индивидуальному предпринимателю об освобождении земель заказника путем демонтажа возведенных строений и возмещении ущерба", - добавили в надзорном ведомстве.
Иск прокуратуры удовлетворен, решение суда пока не вступило в законную силу.
В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.
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