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Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно
Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно
В бухте Ласпи горит двухэтажное деревянное здание, площадь пожара – около пятидесяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В бухте Ласпи горит двухэтажное деревянное здание, площадь пожара – около пятидесяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Погибших и пострадавших от пожара не обнаружено. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, пожар произошел на территории глэмпингов, установленных в природном заказнике "Ласпи".В ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств пожара на особо охраняемой природной территории. На место происшествия для координации действий экстренных служб выехал исполняющий обязанности Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора Константин Пачков."Установление причин и обстоятельств возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. Будет дана оценка полноте исполнения противопожарного законодательства в границах особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.В Крыму в связи с высокой пожароопасностью продлили ограничения на посещение лесов. Запрещен въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.Утром в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о ликвидации пожара под Феодосией на горе Тепе-Оба. Его площадь составила 150 Га, причиной возникновения пожара стало разведение костра в горно-лесной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализованРоспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожараМощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу
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Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно

На территории природного заказника в бухте Ласпи в Крыму горят деревянные глэмпинги

18:39 29.08.2024 (обновлено: 19:04 29.08.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар в деревянной постройке в районе бухты Ласпи
Пожар в деревянной постройке в районе бухты Ласпи
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В бухте Ласпи горит двухэтажное деревянное здание, площадь пожара – около пятидесяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.
"Горит деревянная двухэтажная постройка. По предварительной информации, площадь возгорания 50 квадратных метров. Работают силы МЧС России, Спасательной службы, Лесхоза", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших от пожара не обнаружено. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, пожар произошел на территории глэмпингов, установленных в природном заказнике "Ласпи".

"По предварительной информации, возгорание произошло в административном здании комплекса модульных некапитальных сооружений. Пострадавших нет. В настоящее время экстренные службы ликвидируют пожар", - информируют в прокуратуре.

В ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств пожара на особо охраняемой природной территории. На место происшествия для координации действий экстренных служб выехал исполняющий обязанности Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора Константин Пачков.
"Установление причин и обстоятельств возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. Будет дана оценка полноте исполнения противопожарного законодательства в границах особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
В Крыму в связи с высокой пожароопасностью продлили ограничения на посещение лесов. Запрещен въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.
Утром в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о ликвидации пожара под Феодосией на горе Тепе-Оба. Его площадь составила 150 Га, причиной возникновения пожара стало разведение костра в горно-лесной местности.
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