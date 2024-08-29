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Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно

Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно

В бухте Ласпи горит двухэтажное деревянное здание, площадь пожара – около пятидесяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T18:39

2024-08-29T18:39

2024-08-29T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В бухте Ласпи горит двухэтажное деревянное здание, площадь пожара – около пятидесяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Погибших и пострадавших от пожара не обнаружено. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, пожар произошел на территории глэмпингов, установленных в природном заказнике "Ласпи".В ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств пожара на особо охраняемой природной территории. На место происшествия для координации действий экстренных служб выехал исполняющий обязанности Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора Константин Пачков."Установление причин и обстоятельств возгорания находится на контроле природоохранного прокурора. Будет дана оценка полноте исполнения противопожарного законодательства в границах особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.В Крыму в связи с высокой пожароопасностью продлили ограничения на посещение лесов. Запрещен въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.Утром в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о ликвидации пожара под Феодосией на горе Тепе-Оба. Его площадь составила 150 Га, причиной возникновения пожара стало разведение костра в горно-лесной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализованРоспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожараМощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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