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Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
В Орджоникидзе отобрали пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в связи с пожаром на Тепе-Оба. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Крыму РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:52
2024-08-27T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Орджоникидзе отобрали пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в связи с пожаром на Тепе-Оба. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю.По данным надзорного ведомства, 26 августа на границе жилой застройки были отобраны пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара.Ранее в ГУ МЧС по Крыму и Севастополю сообщили, что ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов – это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5-6 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейПлощадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧСОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит
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новости, феодосия, крым, новости крыма, пожар, роспотребнадзор, орджоникидзе
Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после масштабного пожара в Крыму

14:52 27.08.2024
 
© ТГ-канал Ольга СлавгородскаяПожар на Тепе-Оба под Феодосией в Крыму
Пожар на Тепе-Оба под Феодосией в Крыму
© ТГ-канал Ольга Славгородская
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Орджоникидзе отобрали пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в связи с пожаром на Тепе-Оба. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю.
По данным надзорного ведомства, 26 августа на границе жилой застройки были отобраны пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара.

"По результатам исследования проб превышений предельно-допустимых концентраций по исследованным веществам (углероды алифатические, формальдегид, сероводород, кселол, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота и др.) - не выявлено", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Крыму и Севастополю сообщили, что ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.
На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.
Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов – это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5-6 м/с.
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