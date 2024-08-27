https://crimea.ria.ru/20240827/rospotrebnadzor-v-krymu-otobral-proby-vozdukha--posle-masshtabnogo-pozhara-1139914026.html

Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара

Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара

В Орджоникидзе отобрали пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в связи с пожаром на Тепе-Оба. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Крыму РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T14:52

2024-08-27T14:52

2024-08-27T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Орджоникидзе отобрали пробы воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в связи с пожаром на Тепе-Оба. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю.По данным надзорного ведомства, 26 августа на границе жилой застройки были отобраны пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара.Ранее в ГУ МЧС по Крыму и Севастополю сообщили, что ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов – это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5-6 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейПлощадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧСОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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