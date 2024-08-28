https://crimea.ria.ru/20240828/masshtabnyy-lesnoy-pozhar-v-rayone-gory-tepe-oba-v-krymu-lokalizovan-1139930166.html

Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован

Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован

Масштабный лесной пожар, который бушует с воскресенья в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:25

2024-08-28T09:25

2024-08-28T09:27

крым

новости крыма

феодосия

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139872807_2:0:1243:698_1920x0_80_0_0_3ff48d76996713ef6c36c9544a736d98.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Масштабный лесной пожар, который бушует с воскресенья в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.26 августа Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожараМощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)