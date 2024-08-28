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Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
Масштабный лесной пожар, который бушует с воскресенья в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:25
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Масштабный лесной пожар, который бушует с воскресенья в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.26 августа Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожараМощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
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крым, новости крыма, феодосия, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован

Лесной пожар в районе горы Тепе-Оба под Феодосией локализован на 150 га – МЧС

09:25 28.08.2024 (обновлено: 09:27 28.08.2024)
 
© РИА Новости КрымТушение пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией
Тушение пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Масштабный лесной пожар, который бушует с воскресенья в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на площади 150 га", - проинформировали в ведомстве.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.
На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.
26 августа Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций не выявлено.
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КрымНовости КрымаФеодосияПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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