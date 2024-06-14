https://crimea.ria.ru/20240614/chastnik-postroil-dom-na-territorii-drevnego-gorodischa-v-sevastopole-1138118752.html

Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе

Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе

В Севастополе на территории объекта культурного наследия "Поселение "Усть-Бельбекское Северное" выявлено строительство одноэтажного здания на свайном... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:46

2024-06-14T19:46

2024-06-14T19:46

севастополь

прокуратура города севастополя

незаконное строительство

культурное наследие

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории объекта культурного наследия "Поселение "Усть-Бельбекское Северное" выявлено строительство одноэтажного здания на свайном фундаменте. Работы остановлены, нанесенный ущерб оценивается в один миллион рублей, сообщает прокуратура Севастополя.Отмечается, что земельный участок, на котором было построено здание, находился в собственности физического лица. Он находился в границах поселения и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "30-я береговая батарея", где запрещено капитальное строительство и земляные работы. В результате территория древнего поселения была повреждена. Стоимость работ, которые теперь необходимо провести для сохранения объекта, составляет более 1 млн рублей.После поверки, проведенной во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, было возбуждено уголовное дело о нарушении требований к сохранению и использованию выявленного объекта культурного наследия. Материалы отправлены в органы внутренних дел, ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.В феврале городская прокуратура потребовала снести в заказнике Ласпи незаконно построенные объекты туристической инфраструктуры. По данном факту были возбуждены сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий. Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что еще один "потерянный" при Украине участок земли по решению суда вернут историко-культурному заповеднику "Херсонес Таврический". Десять соток земли на улице Рубежной в 2011 году было передано в собственность физическому лицу для индивидуального дачного строительства бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике ЛаспиООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляжПод угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, незаконное строительство, культурное наследие, происшествия, новости крыма