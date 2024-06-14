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Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
В Севастополе на территории объекта культурного наследия "Поселение "Усть-Бельбекское Северное" выявлено строительство одноэтажного здания на свайном... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T19:46
2024-06-14T19:46
севастополь
прокуратура города севастополя
незаконное строительство
культурное наследие
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории объекта культурного наследия "Поселение "Усть-Бельбекское Северное" выявлено строительство одноэтажного здания на свайном фундаменте. Работы остановлены, нанесенный ущерб оценивается в один миллион рублей, сообщает прокуратура Севастополя.Отмечается, что земельный участок, на котором было построено здание, находился в собственности физического лица. Он находился в границах поселения и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "30-я береговая батарея", где запрещено капитальное строительство и земляные работы. В результате территория древнего поселения была повреждена. Стоимость работ, которые теперь необходимо провести для сохранения объекта, составляет более 1 млн рублей.После поверки, проведенной во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, было возбуждено уголовное дело о нарушении требований к сохранению и использованию выявленного объекта культурного наследия. Материалы отправлены в органы внутренних дел, ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.В феврале городская прокуратура потребовала снести в заказнике Ласпи незаконно построенные объекты туристической инфраструктуры. По данном факту были возбуждены сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий. Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что еще один "потерянный" при Украине участок земли по решению суда вернут историко-культурному заповеднику "Херсонес Таврический". Десять соток земли на улице Рубежной в 2011 году было передано в собственность физическому лицу для индивидуального дачного строительства бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике ЛаспиООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляжПод угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
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4.7
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севастополь, прокуратура города севастополя, незаконное строительство, культурное наследие, происшествия, новости крыма
Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе

В Севастополе остановили стройку в древнем городище и возбудили уголовное дело

19:46 14.06.2024
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Севастополе частник построил дом на территории древнего городища
В Севастополе частник построил дом на территории древнего городища
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории объекта культурного наследия "Поселение "Усть-Бельбекское Северное" выявлено строительство одноэтажного здания на свайном фундаменте. Работы остановлены, нанесенный ущерб оценивается в один миллион рублей, сообщает прокуратура Севастополя.
Отмечается, что земельный участок, на котором было построено здание, находился в собственности физического лица. Он находился в границах поселения и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "30-я береговая батарея", где запрещено капитальное строительство и земляные работы.
"Несмотря на это, на данном участке в отсутствие разрешительной документации осуществлены земляные работы, произведен монтаж металлических свай с установленным на них основанием из дерева и возведено одноэтажное строение на свайном фундаменте", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате территория древнего поселения была повреждена. Стоимость работ, которые теперь необходимо провести для сохранения объекта, составляет более 1 млн рублей.
После поверки, проведенной во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, было возбуждено уголовное дело о нарушении требований к сохранению и использованию выявленного объекта культурного наследия. Материалы отправлены в органы внутренних дел, ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
В феврале городская прокуратура потребовала снести в заказнике Ласпи незаконно построенные объекты туристической инфраструктуры. По данном факту были возбуждены сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий. Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что еще один "потерянный" при Украине участок земли по решению суда вернут историко-культурному заповеднику "Херсонес Таврический". Десять соток земли на улице Рубежной в 2011 году было передано в собственность физическому лицу для индивидуального дачного строительства бесплатно.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНезаконное строительствоКультурное наследиеПроисшествияНовости Крыма
 
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