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Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли
Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли
Суд в Севастополе признал недействительным договор купли-продажи участка земли, расположенного в границах музея-заповедника "Херсонес Таврический" – 13 лет... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T10:54
2024-06-10T10:58
херсонес
прокуратура города севастополя
земля
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе признал недействительным договор купли-продажи участка земли, расположенного в границах музея-заповедника "Херсонес Таврический" – 13 лет назад он был отдан бесплатно под дачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Факт незаконной передачи участка, входящего в границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, выявили в ходе проверки.В ведомстве отмечают: "Его приватизация являлась незаконной". Прокуратура подала в суд и выиграла дело."Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земли в собственность государства. Иск прокурора удовлетворен", – сообщили в ведомстве.С 2014 года прокуратура Севастополя ведет последовательную работу по возвращению незаконно выданных в частные руки участков земли, принадлежащих музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судЭкс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый ХерсонесНарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией
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херсонес, прокуратура города севастополя, земля, закон и право, новости крыма
Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли

Прокуратура Севастополя добивается возвращения из частных рук еще одного участка Херсонеса

10:54 10.06.2024 (обновлено: 10:58 10.06.2024)
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе признал недействительным договор купли-продажи участка земли, расположенного в границах музея-заповедника "Херсонес Таврический" – 13 лет назад он был отдан бесплатно под дачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Факт незаконной передачи участка, входящего в границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, выявили в ходе проверки.
Как установила прокуратура Гагаринского района Севастополя, десять соток земли на улице Рубежной был передан в собственность бесплатно физическому лицу для индивидуального дачного строительства в 2011 году. В дальнейшем земельный надел неоднократно перепродавался и фигурировал в ряде судебных разбирательств.
В ведомстве отмечают: "Его приватизация являлась незаконной". Прокуратура подала в суд и выиграла дело.
"Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земли в собственность государства. Иск прокурора удовлетворен", – сообщили в ведомстве.
С 2014 года прокуратура Севастополя ведет последовательную работу по возвращению незаконно выданных в частные руки участков земли, принадлежащих музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
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ХерсонесПрокуратура города СевастополяЗемляЗакон и правоНовости Крыма
 
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