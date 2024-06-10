https://crimea.ria.ru/20240610/khersonesu-vernut-po-sudu-esche-odin-poteryannyy-pri-ukraine-uchastok-zemli-1137985906.html

Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли

Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли

Суд в Севастополе признал недействительным договор купли-продажи участка земли, расположенного в границах музея-заповедника "Херсонес Таврический" – 13 лет... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T10:54

2024-06-10T10:54

2024-06-10T10:58

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прокуратура города севастополя

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе признал недействительным договор купли-продажи участка земли, расположенного в границах музея-заповедника "Херсонес Таврический" – 13 лет назад он был отдан бесплатно под дачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Факт незаконной передачи участка, входящего в границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, выявили в ходе проверки.В ведомстве отмечают: "Его приватизация являлась незаконной". Прокуратура подала в суд и выиграла дело."Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земли в собственность государства. Иск прокурора удовлетворен", – сообщили в ведомстве.С 2014 года прокуратура Севастополя ведет последовательную работу по возвращению незаконно выданных в частные руки участков земли, принадлежащих музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Читайте также на РИА Новости Крым:Раздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судЭкс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый ХерсонесНарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, прокуратура города севастополя, земля, закон и право, новости крыма