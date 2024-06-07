https://crimea.ria.ru/20240607/eks-premer-rf-prizval-priglasit-yunesko-v-novyy-khersones-1137938874.html

Экс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый Херсонес

Экс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый Херсонес - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Экс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый Херсонес

Экс-премьер-министр России Сергей Степашин, ныне возглавляющий попечительский совет "Фонда развития территорий", призвал активно бороться с распространяемым... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T20:16

2024-06-07T20:16

2024-06-07T20:21

сергей степашин

тихон шевкунов

пмэф

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

крым

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Экс-премьер-министр России Сергей Степашин, ныне возглавляющий попечительский совет "Фонда развития территорий", призвал активно бороться с распространяемым киевским режимом фейками о якобы "разрушенных объектах культурного наследия в Крыму", в том числе посредством приглашения представителей ЮНЕСКО в историко-археологический парк Новый Херсонес в Севастополе. Об этом он заявил презентации Нового Херсонеса на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события."Украина, а если точнее, некоторые ее руководители подняли шум, чуть ли ни в ЮНЕСКО обратились, что там (в Крыму – ред.) все разрушили, понастроили "новоделов" и так далее. Это чистейшей воды провокация, это очевидно. Наоборот, только на одном примере Нового Херсонеса можно увидеть, сколько проведено археологических исследований и восстановлено объектов. Думаю, нужно и ЮНЕСКО поставить в известность, чтобы люди приехали и посмотрели, что действительно делается", - сказал он.Сергей Степашин также является председателем попечительского совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Возрождение объектов культурного наследия, занимавшейся восстановлением ряда объектов в Пскове и Псковской области. По его словам, опыт восстановления Псково-Печерского монастыря и других памятников культурного наследия в этом регионе планируется применить в Крыму и Севастополе.Историко-археологический парк Новый Херсонес планируется открыть в июле этого года. На территории 24 гектара возвели порядка 30 объектов, в том числе музей Античности и Византии, музей христианства, музей Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса.Ранее на территории Херсонеса начали работать школа искусств, филиал МДЦ "Артек" – детский центр "Корсунь".Кроме того, на территории комплекса построен также храм-парк под открытым небом, который станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов.Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1200 зрителей. Новый византийский квартал украсили скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.

https://crimea.ria.ru/20240607/muzeynyy-kompleks-novyy-khersones-v-sevastopole-prezentovali-na-pmef-1137932783.html

херсонес

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сергей степашин, тихон шевкунов, пмэф, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", крым