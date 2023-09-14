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ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж
ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж - РИА Новости Крым, 14.09.2023
ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж
Статус особо охраняемой природной территории официально запрещал доступ жителей и гостей Феодосии к морю, однако фактически купания совершались, при этом берег... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T07:03
2023-09-14T07:03
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феодосия
оопт
природа
общество
владимир попенков
золотой пляж в феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Статус особо охраняемой природной территории официально запрещал доступ жителей и гостей Феодосии к морю, однако фактически купания совершались, при этом берег не был оборудован и обеспечен с точки зрения безопасности, что привело к увеличению числа несчастных случаев на воде. Так решение об отмене статуса ООПТ на линии знаменитых феодосийских Золотых пляжей РИА Новости Крым объяснил глава городской администрации Владимир Попенков.Отмена решения"На встрече с жителями Берегового (поселок, в границах которого расположен Золотой пляж - ред.) большая часть была настроена против ООПТ, поскольку это накладывает резкие ограничения по пользованию территорией. По факту мы должны были штрафовать всех купающихся - на администрацию, к сожалению, возложена такая функция", - поясняет мэр Феодосии.По его словам, несмотря на охранные ограничения, фактически пляж в центре курортного поселка продолжал пользоваться большой популярностью у местных жителей и отдыхающих. При этом в зоне действия ООПТ любая хозяйственная деятельность запрещена, а значит, эта часть берега не передавалась в пользование благоустроителям, которые обеспечивали бы спасение людей на воде, расчистку дна и другие вопросы безопасности.Что будет дальшеОтмена решения об охранной зоне, по словам Попенкова, позволит вести на Золотых песках хозяйственную деятельность. Для того, чтобы возместить расходы на содержание пляжей, благоустроители смогут разместить на песке коммерческие объекты, но только нестационарные.Он также подчеркнул, что защита краснокнижных растений - обязательное требование законодательства, даже если эти растения произрастают в зонах без охранного статуса.История вопросаТолчком к созданию ООПТ на территории феодосийских золотых пляжей стала скандальная стройка, которая развернулась на одном из отрезков побережья весной 2019 года. Благоустроитель – краснодарская компания ООО "Итальяшка" – планировал поставить на пляже точку общепита в 300 "квадратов" и для этого начал бурение песчаного ландшафта под установку винтовых свай. Тогда тревогу забили общественники и экологи, а прокуратура обратилась с иском в суд. По итогам первого заседания Феодосийский городской суд обязал администрацию создать ООПТ. Чиновники, сославшись на процессуальные неточности (администрация просила привлечь соответчиком феодосийский городской совет), подали апелляцию. Несмотря на то, что горсовет был привлечен, решение Феодосийского суда по итогам второго слушания изменено на противоположное: отказать местной прокуратуре в иске в адрес администрации города об организации ООПТ. Тогда местные власти поясняли прессе, что не против создания ООПТ, но все дело в формальностях.Работа по созданию особо охраняемой природной территории на линии знаменитых Золотых пляжей в Феодосии все же началась в 2020 году. Тогда феодосийские депутаты утвердили порядок создания ООПТ местного значения, администрация города создала рабочую группу, которая определила границы охранной зоны. Однако в 2023 году решением сессии городского совета внезапно был внесен вопрос об отмене созданной ранее особо охраняемой природной территории "Золотой пляж".Знаменитая золотая полоса феодосийского побережья берет начало в районе Керченской трассы, примерно в 120 км от Симферополя, и тянется на много километров в сторону поселка Приморский. Уникальность местного экотопа безоговорочно подтверждают специалисты Карадагской научной станции, которые уже давно ведут изучение экологической системы пляжа, а также близлежащих озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь. По мнению ученых, эти водоемы непременно должны войти в зону ООПТ, поскольку местное природное сообщество тесно связано между собой и объединяет девять видов краснокнижных растений, 14 видов птиц, множество интересных насекомых, беспозвоночных, пресмыкающихся, в том числе одну из крупнейших популяций очень ценных разноцветных ящериц.Читайте также на РИА Новости Крым:От Феодосии до Судака: ищем лучший пляжСекрет забора на пляже в Феодосии: арендатор раскрыл намеренияВ Севастополе легализуют дикий отдых в природных заказниках
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крым, феодосия, оопт, природа, общество, владимир попенков, золотой пляж в феодосии
ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж

Власти Феодосии объяснили отмену статуса особо охраняемой зоны для Золотых пляжей

07:03 14.09.2023
 
"Золотой пляж" в Феодосии
Золотой пляж в Феодосии
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Статус особо охраняемой природной территории официально запрещал доступ жителей и гостей Феодосии к морю, однако фактически купания совершались, при этом берег не был оборудован и обеспечен с точки зрения безопасности, что привело к увеличению числа несчастных случаев на воде. Так решение об отмене статуса ООПТ на линии знаменитых феодосийских Золотых пляжей РИА Новости Крым объяснил глава городской администрации Владимир Попенков.

Отмена решения

"На встрече с жителями Берегового (поселок, в границах которого расположен Золотой пляж - ред.) большая часть была настроена против ООПТ, поскольку это накладывает резкие ограничения по пользованию территорией. По факту мы должны были штрафовать всех купающихся - на администрацию, к сожалению, возложена такая функция", - поясняет мэр Феодосии.
По его словам, несмотря на охранные ограничения, фактически пляж в центре курортного поселка продолжал пользоваться большой популярностью у местных жителей и отдыхающих. При этом в зоне действия ООПТ любая хозяйственная деятельность запрещена, а значит, эта часть берега не передавалась в пользование благоустроителям, которые обеспечивали бы спасение людей на воде, расчистку дна и другие вопросы безопасности.
"Участились случаи гибели людей на этих пляжах, поскольку территория не обеспечивалась матросами-спасателями, а фактически люди там купались. Раз там нет пляжа - это земля муниципалитета, но без привлечения благоустроителей для города это дополнительная нагрузка на бюджет без возможности какого-возмещения затрат", - констатировал градоначальник.

Что будет дальше

Отмена решения об охранной зоне, по словам Попенкова, позволит вести на Золотых песках хозяйственную деятельность. Для того, чтобы возместить расходы на содержание пляжей, благоустроители смогут разместить на песке коммерческие объекты, но только нестационарные.
"Это могут быть небольшие легкие кафе на деревянных помостах, обязательна организация подходов, тропинок, ограждений - так, чтобы все же защитить зоны, где произрастают краснокнижные растения. Это будет одним из основных вопросов благоустройства пляжных территорий, основное требование к тем потенциальным благоустроителям, которые выйдут на конкурс", - обещает Попенков.
Он также подчеркнул, что защита краснокнижных растений - обязательное требование законодательства, даже если эти растения произрастают в зонах без охранного статуса.

История вопроса

Толчком к созданию ООПТ на территории феодосийских золотых пляжей стала скандальная стройка, которая развернулась на одном из отрезков побережья весной 2019 года. Благоустроитель – краснодарская компания ООО "Итальяшка" – планировал поставить на пляже точку общепита в 300 "квадратов" и для этого начал бурение песчаного ландшафта под установку винтовых свай. Тогда тревогу забили общественники и экологи, а прокуратура обратилась с иском в суд.
По итогам первого заседания Феодосийский городской суд обязал администрацию создать ООПТ. Чиновники, сославшись на процессуальные неточности (администрация просила привлечь соответчиком феодосийский городской совет), подали апелляцию. Несмотря на то, что горсовет был привлечен, решение Феодосийского суда по итогам второго слушания изменено на противоположное: отказать местной прокуратуре в иске в адрес администрации города об организации ООПТ. Тогда местные власти поясняли прессе, что не против создания ООПТ, но все дело в формальностях.
Работа по созданию особо охраняемой природной территории на линии знаменитых Золотых пляжей в Феодосии все же началась в 2020 году. Тогда феодосийские депутаты утвердили порядок создания ООПТ местного значения, администрация города создала рабочую группу, которая определила границы охранной зоны. Однако в 2023 году решением сессии городского совета внезапно был внесен вопрос об отмене созданной ранее особо охраняемой природной территории "Золотой пляж".
Знаменитая золотая полоса феодосийского побережья берет начало в районе Керченской трассы, примерно в 120 км от Симферополя, и тянется на много километров в сторону поселка Приморский. Уникальность местного экотопа безоговорочно подтверждают специалисты Карадагской научной станции, которые уже давно ведут изучение экологической системы пляжа, а также близлежащих озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь. По мнению ученых, эти водоемы непременно должны войти в зону ООПТ, поскольку местное природное сообщество тесно связано между собой и объединяет девять видов краснокнижных растений, 14 видов птиц, множество интересных насекомых, беспозвоночных, пресмыкающихся, в том числе одну из крупнейших популяций очень ценных разноцветных ящериц.
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