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Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
В Севастополе коммерческая фирма получила субсидию из бюджета на развитие туристической инфраструктуры и начала незаконную стройку в заказнике Ласпи. Как... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T13:01
2024-02-19T13:01
2024-02-19T13:01
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма получила субсидию из бюджета на развитие туристической инфраструктуры и начала незаконную стройку в заказнике Ласпи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, нарушения выявлены в ходе проверки использования средств.В частности в границах заказника появились два свайно-бетонных недостроя туристического назначения. По данном факту возбуждено сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий. Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей. В Балаклавский районный суд направлен иск о возложении на виновников обязанности привести территорию заказника в первоначальное состояние.Читайте также на РИА Новости Крым:Почем заповедная земля: как в Крыму борются с застройкой в ООПТ В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроевСуд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
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севастополь
Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
В заказнике Ласпи под Севастополем незаконно возвели бетонные объекты - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма получила субсидию из бюджета на развитие туристической инфраструктуры и начала незаконную стройку в заказнике Ласпи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, нарушения выявлены в ходе проверки использования средств.
"В ноябре 2022 года коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи", - сообщили в надзорном ведомстве.
В частности в границах заказника появились два свайно-бетонных недостроя туристического назначения. По данном факту возбуждено сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий.
Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей. В Балаклавский районный суд направлен иск о возложении на виновников обязанности привести территорию заказника в первоначальное состояние.
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