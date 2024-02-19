https://crimea.ria.ru/20240219/prokuratura-trebuet-snesti-nezakonnuyu-stroyku-v-zakaznike-laspi-1135049310.html

Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи

Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи

В Севастополе коммерческая фирма получила субсидию из бюджета на развитие туристической инфраструктуры и начала незаконную стройку в заказнике Ласпи. Как... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:01

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая фирма получила субсидию из бюджета на развитие туристической инфраструктуры и начала незаконную стройку в заказнике Ласпи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, нарушения выявлены в ходе проверки использования средств.В частности в границах заказника появились два свайно-бетонных недостроя туристического назначения. По данном факту возбуждено сразу два уголовных дела: по статье о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в отношении руководителя организации - о нарушении условий предоставления субсидий. Главное контрольное управление Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей. В Балаклавский районный суд направлен иск о возложении на виновников обязанности привести территорию заказника в первоначальное состояние.Читайте также на РИА Новости Крым:Почем заповедная земля: как в Крыму борются с застройкой в ООПТ В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроевСуд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь