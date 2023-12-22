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Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T14:48
2023-12-22T14:48
ленинский район
прокуратура республики крым
новости крыма
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным пресс-службы, меры по рекультивации не были приняты местной администрацией и управлением жилищно-коммунального хозяйства: проект, его государственная экологическая экспертиза и рекультивация не проводились.Исполнение судебного решение контролируется прокуратурой республики.В Белогорском, Ленинском и Сакском районах Республики Крым за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Экология", до конца 2024 года планируют построить новые полигоны ТБО. Совокупная мощность новых мусороперерабатывающих заводов будет рассчитана на 860 тысяч тонн отходов в год. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за 2 млрд построят современный комплекс переработки отходовКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусораПроблема "желтых контейнеров" – как в Крыму сортируют мусор
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5
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96
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ленинский район, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, экология
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон

Полигон ТБО рекультивируют в Ленинском районе после представления прокуратуры

14:48 22.12.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВыведенный из эксплуатации полигон ТКО "Ленино"
Выведенный из эксплуатации полигон ТКО Ленино
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным пресс-службы, меры по рекультивации не были приняты местной администрацией и управлением жилищно-коммунального хозяйства: проект, его государственная экологическая экспертиза и рекультивация не проводились.

"В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на орган местного самоуправления и унитарное предприятие устранить выявленные нарушения. Решением Ленинского районного суда исковое заявление природоохранного прокурора удовлетворено в полном объеме", – сказано в сообщении.

Исполнение судебного решение контролируется прокуратурой республики.
В Белогорском, Ленинском и Сакском районах Республики Крым за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Экология", до конца 2024 года планируют построить новые полигоны ТБО. Совокупная мощность новых мусороперерабатывающих заводов будет рассчитана на 860 тысяч тонн отходов в год.
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Ленинский районПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымЭкология
 
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