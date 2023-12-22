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Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T14:48
2023-12-22T14:48
2023-12-22T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным пресс-службы, меры по рекультивации не были приняты местной администрацией и управлением жилищно-коммунального хозяйства: проект, его государственная экологическая экспертиза и рекультивация не проводились.Исполнение судебного решение контролируется прокуратурой республики.В Белогорском, Ленинском и Сакском районах Республики Крым за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Экология", до конца 2024 года планируют построить новые полигоны ТБО. Совокупная мощность новых мусороперерабатывающих заводов будет рассчитана на 860 тысяч тонн отходов в год. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за 2 млрд построят современный комплекс переработки отходовКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусораПроблема "желтых контейнеров" – как в Крыму сортируют мусор
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ленинский район, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, экология
Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
Полигон ТБО рекультивируют в Ленинском районе после представления прокуратуры