https://crimea.ria.ru/20231222/sud-obyazal-vlasti-leninskogo-rayona-rekultivirovat-musornyy-poligon-1133739412.html

Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон

Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон

Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T14:48

2023-12-22T14:48

2023-12-22T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Полигон твердых бытовых отходов рекультивируют в Ленинском районе Крыма после представления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным пресс-службы, меры по рекультивации не были приняты местной администрацией и управлением жилищно-коммунального хозяйства: проект, его государственная экологическая экспертиза и рекультивация не проводились.Исполнение судебного решение контролируется прокуратурой республики.В Белогорском, Ленинском и Сакском районах Республики Крым за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Экология", до конца 2024 года планируют построить новые полигоны ТБО. Совокупная мощность новых мусороперерабатывающих заводов будет рассчитана на 860 тысяч тонн отходов в год. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за 2 млрд построят современный комплекс переработки отходовКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусораПроблема "желтых контейнеров" – как в Крыму сортируют мусор

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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