https://crimea.ria.ru/20240213/v-yalte-inspektiruyut-kamennye-meshki-1134911276.html

В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев

В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев

В Ялте выявлено более ста недостроенных объектов капитального строительства, на снос которых потребуются сотни миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T18:53

2024-02-13T18:53

2024-02-13T18:55

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янина павленко

незаконное строительство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте выявлено более ста недостроенных объектов капитального строительства, на снос которых потребуются сотни миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.Все материалы по подлежащим сносу объектам уже подготовлены. Однако на это требуются большие затраты, поскольку по каждой такой стройке необходимо составлять проектно-сметную документацию."Это очень большие затраты, сотни миллионов на такое количество недостроев и их масштаб", - подчеркнула Павленко.По ее словам, таких средств в бюджете Ялты нет, и поэтому администрация рассчитывает на федеральную помощь.На данный момент продолжается работа по сносу заборов, которые закрывают вид на море, отметила глава администрации. В прошлом году в Ялте боролись с незаконно установленными торговыми объектами, было снесено более 800 строений."Мы успешно провели аукцион по нестационарным торговым объектам, все предприниматели сохранили свои рабочие места. И нам надо было убрать все незаконные строения, мы это сделали. Активно продолжаем сносить заборы повсеместно, поскольку их сотни километров. В первую очередь под наше пристальное внимание попадают те, которые закрывают людям вид на море", - заключила она.Полный текст эксклюзивного интервью с главой администрации Ялты Яниной Павленко выйдет на РИА Новости Крым в 19:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму хотят ускорить снос самостроевДемонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, незаконное строительство, городская среда, крым, новости крыма