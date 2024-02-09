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Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные

Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные

Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T20:27

2024-02-09T20:27

2024-02-09T20:27

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незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее словам, далее планируется снести стационарный торговый павильон на набережной, торговую точку на улице Сеченова и крупное капитальное строение на Садовой.По словам мэра, предварительно ялтинские власти провели большую работу с разрешительной документацией, зачастую через суды.В сентябре прошлого года в Ялте снесли 129 незаконно установленных объектов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело В Крыму хотят ускорить снос самостроев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, незаконное строительство