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Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T20:27
2024-02-09T20:27
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее словам, далее планируется снести стационарный торговый павильон на набережной, торговую точку на улице Сеченова и крупное капитальное строение на Садовой.По словам мэра, предварительно ялтинские власти провели большую работу с разрешительной документацией, зачастую через суды.В сентябре прошлого года в Ялте снесли 129 незаконно установленных объектов. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело В Крыму хотят ускорить снос самостроев
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ялта, янина павленко, новости крыма, крым, благоустройство, городская среда, незаконное строительство
Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные

В Ялте приступили к сносам незаконных капитальных строений – мэр Павленко

20:27 09.02.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнос незаконных капитальных строений в Ялте
Снос незаконных капитальных строений в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

"Приступаем к сносам незаконных капитальных строений в регионе. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также уже разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, далее планируется снести стационарный торговый павильон на набережной, торговую точку на улице Сеченова и крупное капитальное строение на Садовой.

"Продолжаем убирать и нестационарные самострои. Так, в январе демонтировали 65 объектов, из них 7 гаражей, 200 метров забора и 36 ограничителей движения", – добавила Павленко.

По словам мэра, предварительно ялтинские власти провели большую работу с разрешительной документацией, зачастую через суды.
В сентябре прошлого года в Ялте снесли 129 незаконно установленных объектов.
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ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымБлагоустройствоГородская средаНезаконное строительство
 
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