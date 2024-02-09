Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
В Ялте приступили к сносам незаконных капитальных строений – мэр Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнос незаконных капитальных строений в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Масштабные сносы незаконных строений начинают ялтинские власти, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
"Приступаем к сносам незаконных капитальных строений в регионе. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также уже разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, далее планируется снести стационарный торговый павильон на набережной, торговую точку на улице Сеченова и крупное капитальное строение на Садовой.
"Продолжаем убирать и нестационарные самострои. Так, в январе демонтировали 65 объектов, из них 7 гаражей, 200 метров забора и 36 ограничителей движения", – добавила Павленко.
По словам мэра, предварительно ялтинские власти провели большую работу с разрешительной документацией, зачастую через суды.
В сентябре прошлого года в Ялте снесли 129 незаконно установленных объектов.
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