Рейтинг@Mail.ru
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/opasnyy-samostroy-v-yalte-bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1133516548.html
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T15:53
2023-12-13T15:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
симеиз
ялта
незаконное строительство
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111587/90/1115879060_0:108:1984:1224_1920x0_80_0_0_c9027213299909b5417b70c1b79e8432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр СК России.Как отметили в ведомстве, Бастрыкин обратил внимание на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении в Симеизе многоэтажного здания вопреки решению суда и постановлению надзорного органа."Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении."Дача Зыковой" – особняк, построенный в начале XX века в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма. Возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Петра Щекотова для Екатерины Александровны Зыковой – супруги генерала русской армии Сергея Зыкова. В 1920-х годах особняк включили в состав санатория ВЦСПС "Дольник", а затем разделили на коммунальные квартиры. С распадом СССР вокруг дома сооружены многочисленные пристройки для сдачи курортникам, вследствие чего был нарушен архитектурный стиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата МорганаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
симеиз
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111587/90/1115879060_105:0:1880:1331_1920x0_80_0_0_64987d17ffb82cdb601ce461f75d4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, симеиз, ялта, незаконное строительство, новости крыма, крым
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угрожающего объекту культнаследия самостроя в Ялте

15:53 13.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоВид на поселок Симеиз со скалы Панеа
Вид на поселок Симеиз со скалы Панеа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Как отметили в ведомстве, Бастрыкин обратил внимание на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении в Симеизе многоэтажного здания вопреки решению суда и постановлению надзорного органа.
Строительство привело к сползанию грунта, образованию трещин и пустот в несущих стенах расположенного рядом объекта культурного наследия "Дача Зыковой", которая является многоквартирным домом и памятником архитектуры. Дальнейшие работы могут привести к его разрушению и угрожают безопасности проживающих там людей.
"Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
"Дача Зыковой" – особняк, построенный в начале XX века в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма. Возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Петра Щекотова для Екатерины Александровны Зыковой – супруги генерала русской армии Сергея Зыкова. В 1920-х годах особняк включили в состав санатория ВЦСПС "Дольник", а затем разделили на коммунальные квартиры. С распадом СССР вокруг дома сооружены многочисленные пристройки для сдачи курортникам, вследствие чего был нарушен архитектурный стиль.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинСимеизЯлтаНезаконное строительствоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте
17:21Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
17:06Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек
16:46Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФ
16:24Ялта утвердила бюджет на год: какими будут доходы курортной столицы Крыма
16:10Вел интимную переписку с детьми: крымчанину вынесли приговор
15:53Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
15:37Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева
15:06ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
15:05Крым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт
14:48Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
14:34ВСУ потеряли на Донецком направлении сотни боевиков и технику из США
14:11Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего
13:53Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции
13:36Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку
13:22В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
13:07Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
12:53Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
12:43Меня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского
12:33США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
Лента новостейМолния