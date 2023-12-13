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Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T15:53
2023-12-13T15:53
2023-12-13T15:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
симеиз
ялта
незаконное строительство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр СК России.Как отметили в ведомстве, Бастрыкин обратил внимание на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении в Симеизе многоэтажного здания вопреки решению суда и постановлению надзорного органа."Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении."Дача Зыковой" – особняк, построенный в начале XX века в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма. Возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Петра Щекотова для Екатерины Александровны Зыковой – супруги генерала русской армии Сергея Зыкова. В 1920-х годах особняк включили в состав санатория ВЦСПС "Дольник", а затем разделили на коммунальные квартиры. С распадом СССР вокруг дома сооружены многочисленные пристройки для сдачи курортникам, вследствие чего был нарушен архитектурный стиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата МорганаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, симеиз, ялта, незаконное строительство, новости крыма, крым
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угрожающего объекту культнаследия самостроя в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Как отметили в ведомстве, Бастрыкин обратил внимание на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении в Симеизе многоэтажного здания вопреки решению суда и постановлению надзорного органа.
Строительство привело к сползанию грунта, образованию трещин и пустот в несущих стенах расположенного рядом объекта культурного наследия "Дача Зыковой", которая является многоквартирным домом и памятником архитектуры. Дальнейшие работы могут привести к его разрушению и угрожают безопасности проживающих там людей.
"Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
"Дача Зыковой" – особняк, построенный в начале XX века в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма. Возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Петра Щекотова для Екатерины Александровны Зыковой – супруги генерала русской армии Сергея Зыкова. В 1920-х годах особняк включили в состав санатория ВЦСПС "Дольник", а затем разделили на коммунальные квартиры. С распадом СССР вокруг дома сооружены многочисленные пристройки для сдачи курортникам, вследствие чего был нарушен архитектурный стиль.
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