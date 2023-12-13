https://crimea.ria.ru/20231213/opasnyy-samostroy-v-yalte-bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1133516548.html

Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело

Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T15:53

2023-12-13T15:53

2023-12-13T15:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

симеиз

ялта

незаконное строительство

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве в ялтинском поселке Симеиз, которое приводит к разрушению расположенного рядом объекта культурного наследия. Об этом сообщает информационный центр СК России.Как отметили в ведомстве, Бастрыкин обратил внимание на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении в Симеизе многоэтажного здания вопреки решению суда и постановлению надзорного органа."Александр Бастрыкин дал указание руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении."Дача Зыковой" – особняк, построенный в начале XX века в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма. Возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Петра Щекотова для Екатерины Александровны Зыковой – супруги генерала русской армии Сергея Зыкова. В 1920-х годах особняк включили в состав санатория ВЦСПС "Дольник", а затем разделили на коммунальные квартиры. С распадом СССР вокруг дома сооружены многочисленные пристройки для сдачи курортникам, вследствие чего был нарушен архитектурный стиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата МорганаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия

симеиз

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, симеиз, ялта, незаконное строительство, новости крыма, крым