https://crimea.ria.ru/20241031/v-krymu-osuzhdeny-posobniki-ukrainskikh-spetssluzhb-za-pokushenie-na-ubiystvo-1141516121.html

В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство

В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство

Вынесен пиговор в отношении двоих жителей Феодосии - граждан Украины. Они признаны виновными в покушении на убийство человека в связи с выполнением им... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T18:09

2024-10-31T18:09

2024-10-31T18:16

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

суд

приговор

феодосия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вынесен пиговор в отношении двоих жителей Феодосии - граждан Украины. Они признаны виновными в покушении на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, а также совершении ряда сопутствующих преступлений. Об этом сообщает СК России.По данным СК, основным заданием фигуранта, привлекшего к противоправной деятельности своего знакомого, стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 млн рублей."При первой попытке, совершенной подельниками в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Однако в результате повторного покушения вечером 12 июля 2023 года во дворе дома в городе Феодосии произошел взрыв установленного в кофр мопеда СВУ, в результате чего три проходивших мимо женщины получили различные травмы", - рассказали в Следкоме.Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России, добавили в ведомстве. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ. Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, приговор, феодосия, новости крыма