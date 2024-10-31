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В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство
В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство
Вынесен пиговор в отношении двоих жителей Феодосии - граждан Украины. Они признаны виновными в покушении на убийство человека в связи с выполнением им... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T18:09
2024-10-31T18:16
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
суд
приговор
феодосия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вынесен пиговор в отношении двоих жителей Феодосии - граждан Украины. Они признаны виновными в покушении на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, а также совершении ряда сопутствующих преступлений. Об этом сообщает СК России.По данным СК, основным заданием фигуранта, привлекшего к противоправной деятельности своего знакомого, стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 млн рублей."При первой попытке, совершенной подельниками в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Однако в результате повторного покушения вечером 12 июля 2023 года во дворе дома в городе Феодосии произошел взрыв установленного в кофр мопеда СВУ, в результате чего три проходивших мимо женщины получили различные травмы", - рассказали в Следкоме.Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России, добавили в ведомстве. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ. Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, приговор, феодосия, новости крыма
Материал дополняется
В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство

В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство в Феодосии

18:09 31.10.2024 (обновлено: 18:16 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вынесен пиговор в отношении двоих жителей Феодосии - граждан Украины. Они признаны виновными в покушении на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, а также совершении ряда сопутствующих преступлений. Об этом сообщает СК России.
"Установлено, что с декабря 2022 по июнь 2023 года украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z", что и было совершено ночью 22 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
По данным СК, основным заданием фигуранта, привлекшего к противоправной деятельности своего знакомого, стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 млн рублей.
"При первой попытке, совершенной подельниками в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Однако в результате повторного покушения вечером 12 июля 2023 года во дворе дома в городе Феодосии произошел взрыв установленного в кофр мопеда СВУ, в результате чего три проходивших мимо женщины получили различные травмы", - рассказали в Следкоме.
Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России, добавили в ведомстве. В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.
Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СудПриговорФеодосияНовости Крыма
 
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18:09В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство
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