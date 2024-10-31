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Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает в четверг новостное агентство EFE. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:45
2024-10-31T17:45
2024-10-31T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает в четверг новостное агентство EFE.Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 104, из них 101 человек - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвыСнег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армияКаждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ
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в мире, происшествия, наводнение, испания, погода, новости
Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
Число погибших в Испании из-за ливней и наводнений возросло до 140 человек
17:45 31.10.2024 (обновлено: 17:47 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает в четверг новостное агентство EFE.
Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 104, из них 101 человек - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.
"Число погибших в результате шторма DANA возросло до 140", — пишет издание.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
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