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Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек

Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает в четверг новостное агентство EFE. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T17:45

2024-10-31T17:45

2024-10-31T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает в четверг новостное агентство EFE.Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 104, из них 101 человек - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвыСнег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армияКаждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, наводнение, испания, погода, новости