https://crimea.ria.ru/20240922/sneg-on-i-v-afrike-sneg-dlya-borby-so-stikhiey-v-yuar-privlechena-armiya-1140526971.html

Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия

Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия

Снег, который внезапно выпал в Южно-Африканской Республике, парализовал движение транспорта в стране. Вооруженные силы помогают в устранении последствий стихии. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T17:42

2024-09-22T17:42

2024-09-22T18:05

африка

погода

юар

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Снег, который внезапно выпал в Южно-Африканской Республике, парализовал движение транспорта в стране. Вооруженные силы помогают в устранении последствий стихии. Об этом сообщает местный телеканал SABC News.Метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции Квазулу-Натале. Предприятия и домохозяйства остались без электричества.Дорожные службы республики сообщают, что движение в разных районах страны парализовано или частично парализовано.По информации Национального дорожного агентства ЮАР, несколько гуманитарных организаций привозят продукты застрявшим на трассе людям, одежду для взрослых и детей. Многие дети, оказавшись в ловушке из-за снега, заболели.Снег неожиданно выпал в ЮАР в пятницу. В Южной Африке это время календарной весны. В последний раз снег в Африке выпадал в июле 2023 года, до этого снегопадов в ЮАР не видели больше 10 лет, с августа 2012 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма

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африка

юар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, погода, юар, стихия, новости