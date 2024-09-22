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Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия
Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия
Снег, который внезапно выпал в Южно-Африканской Республике, парализовал движение транспорта в стране. Вооруженные силы помогают в устранении последствий стихии. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T17:42
2024-09-22T18:05
африка
погода
юар
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Снег, который внезапно выпал в Южно-Африканской Республике, парализовал движение транспорта в стране. Вооруженные силы помогают в устранении последствий стихии. Об этом сообщает местный телеканал SABC News.Метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции Квазулу-Натале. Предприятия и домохозяйства остались без электричества.Дорожные службы республики сообщают, что движение в разных районах страны парализовано или частично парализовано.По информации Национального дорожного агентства ЮАР, несколько гуманитарных организаций привозят продукты застрявшим на трассе людям, одежду для взрослых и детей. Многие дети, оказавшись в ловушке из-за снега, заболели.Снег неожиданно выпал в ЮАР в пятницу. В Южной Африке это время календарной весны. В последний раз снег в Африке выпадал в июле 2023 года, до этого снегопадов в ЮАР не видели больше 10 лет, с августа 2012 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
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Новости
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африка, погода, юар, стихия, новости
Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия

Армия привлечена в ЮАР для устранения последствий аномального снегопада

17:42 22.09.2024 (обновлено: 18:05 22.09.2024)
 
© МетеодневникСнег в ЮАР
Снег в ЮАР
© Метеодневник
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Снег, который внезапно выпал в Южно-Африканской Республике, парализовал движение транспорта в стране. Вооруженные силы помогают в устранении последствий стихии. Об этом сообщает местный телеканал SABC News.

"Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия", – говорится в сообщении.

Метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции Квазулу-Натале. Предприятия и домохозяйства остались без электричества.
Дорожные службы республики сообщают, что движение в разных районах страны парализовано или частично парализовано.
По информации Национального дорожного агентства ЮАР, несколько гуманитарных организаций привозят продукты застрявшим на трассе людям, одежду для взрослых и детей. Многие дети, оказавшись в ловушке из-за снега, заболели.
© МетеодневникСнег в ЮАР
Снег в ЮАР
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Снег в ЮАР
© Метеодневник
© МетеодневникСнег в ЮАР
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Снег в ЮАР
© Метеодневник
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Снег в ЮАР
© Метеодневник
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Снег в ЮАР
© Метеодневник
Снег неожиданно выпал в ЮАР в пятницу. В Южной Африке это время календарной весны. В последний раз снег в Африке выпадал в июле 2023 года, до этого снегопадов в ЮАР не видели больше 10 лет, с августа 2012 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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