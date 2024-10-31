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В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
В Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T16:44
2024-10-31T16:48
владимир гайдаенко
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
черное море
рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник департамента рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Крым Владимир Гайдаенко.По его словам, сейчас мировые тенденции рыбоводства таковы, что предприниматели все больше занимаются аквакультурами, а не выловом биологических ресурсов.По его данным, в Крыму уже работают порядка 20 аквакультурных хозяйств. Крымские предприниматели начинали с устриц и мидий, сейчас же перспективное направление – форель."Бизнес отработал определенный технологический цикл, который позволят выращивать форель в береговых комплексах, и, по мере остывания воды, перевозить ее в садковые линии и далее производить выращивание", - сказал начальник департамента.По его словам, крымская форель способна по качеству конкурировать с чилийским и норвежским продуктом, она выращена без антибиотиков, что сейчас в Европе редкость.Также он отметил, что перспективы выращивания имеют сибас и дорада.При этом, по словам Гайдаенко, в настоящий момент промысловая рыба, которую ловят суда в Черном и Азовском морях, ловится в количествах меньших, чем позволяет научная аналитика. Причина тому – отсутствие рынков сбыта, а также отсутствие заводов, которые перерабатывают мелкую рыбу типа камсы и кильки, которой богаты моря, омывающие полуостров, на рыбную муку."Турки в Абхазии ловят 250 тыс. тонн, а мы порядка 20. И Турция снабжает ей все кормовые заводы Европы", - назвал цифры чиновник.Гайдаенко считает, что, если рыболовецкие суда оборудовать производственными мощностями, перерабатывающими мелкую рыбу на муку, то это принесет ощутимый экономический результат."Рынок сбыта просел, промысловики сворачивают промысел, цена растет. Если мы переоборудуем суда, то тогда сможем выбирать те квоты, которые нам дает наука", - сказал он.Гайдученко далее обрисовал экономическую схему: из рыбы производится не только мука, которая будет пригодна для употребления той же выращиваемой форелью, но и рыбий жир, используемый в фармакологии. По его мнению, это даст толчок в развитии соответствующих производств в Крыму и создаст новые рабочие места.В ходе пресс-конференции в свою очередь заместитель начальника отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" Антон Полин добавил, что сейчас их институтом проводятся исследования по потенциальному выращиванию черноморского калкана.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотКогда морепродукты могут быть опасными
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владимир гайдаенко, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, черное море, рыба
В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана

Крым задумался о переработке черноморской хамсы на рыбную муку

16:44 31.10.2024 (обновлено: 16:48 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкКамбала
Камбала - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник департамента рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Крым Владимир Гайдаенко.
По его словам, сейчас мировые тенденции рыбоводства таковы, что предприниматели все больше занимаются аквакультурами, а не выловом биологических ресурсов.
"Чтобы получать более качественную продукцию в предсказуемый срок, сейчас вся мировая рыбохозяйственная отрасль переходит на выращивание рыбы, то есть на аквакультуру. В этом плане Черное море имеет огромный потенциал как в рамках видового состава, так и в рамках площадей", - сказал он.
По его данным, в Крыму уже работают порядка 20 аквакультурных хозяйств. Крымские предприниматели начинали с устриц и мидий, сейчас же перспективное направление – форель.
"Бизнес отработал определенный технологический цикл, который позволят выращивать форель в береговых комплексах, и, по мере остывания воды, перевозить ее в садковые линии и далее производить выращивание", - сказал начальник департамента.
По его словам, крымская форель способна по качеству конкурировать с чилийским и норвежским продуктом, она выращена без антибиотиков, что сейчас в Европе редкость.
Также он отметил, что перспективы выращивания имеют сибас и дорада.
При этом, по словам Гайдаенко, в настоящий момент промысловая рыба, которую ловят суда в Черном и Азовском морях, ловится в количествах меньших, чем позволяет научная аналитика. Причина тому – отсутствие рынков сбыта, а также отсутствие заводов, которые перерабатывают мелкую рыбу типа камсы и кильки, которой богаты моря, омывающие полуостров, на рыбную муку.
"Турки в Абхазии ловят 250 тыс. тонн, а мы порядка 20. И Турция снабжает ей все кормовые заводы Европы", - назвал цифры чиновник.
Гайдаенко считает, что, если рыболовецкие суда оборудовать производственными мощностями, перерабатывающими мелкую рыбу на муку, то это принесет ощутимый экономический результат.
"Рынок сбыта просел, промысловики сворачивают промысел, цена растет. Если мы переоборудуем суда, то тогда сможем выбирать те квоты, которые нам дает наука", - сказал он.
Гайдученко далее обрисовал экономическую схему: из рыбы производится не только мука, которая будет пригодна для употребления той же выращиваемой форелью, но и рыбий жир, используемый в фармакологии. По его мнению, это даст толчок в развитии соответствующих производств в Крыму и создаст новые рабочие места.
В ходе пресс-конференции в свою очередь заместитель начальника отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" Антон Полин добавил, что сейчас их институтом проводятся исследования по потенциальному выращиванию черноморского калкана.
"Это ценный промысловый объект, технология его выращивания заслуживает особого внимания. Она пригодна как для товарной рыбы, так и для поддержания популяции и промысла в Черном море", - сказал он.
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Владимир ГайдаенкоСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаКрымНовости КрымаЧерное мореРыба
 
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