https://crimea.ria.ru/20241031/zakonnyy-mayning-i-perevody-bez-komissiy-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1141506325.html

Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре

Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре

С ноября летчикам и шахтерам повысят пенсии, клиенты банков сэкономят на комиссиях при переводах в СБП, мигрантам станет сложнее въезжать в Россию, майнеры... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T18:37

2024-10-31T18:37

2024-10-31T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С ноября летчикам и шахтерам повысят пенсии, клиенты банков сэкономят на комиссиях при переводах в СБП, мигрантам станет сложнее въезжать в Россию, майнеры смогут законно добывать криптовалюты, а блогерам придется "выйти из тени".Главные законодательные новшества последнего осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондТрадиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в октябре, в ноябре прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Кроме того, индексацию пенсии получат работающие пенсионеры, переставшие трудиться в октябре. Во всех этих случаях доплаты оформят в беззаявительном порядке, обращаться в Соцфонд не нужно.Еще с 1 ноября увеличат пенсии работникам угольной промышленности и членов гражданских летных экипажей. Но только тем, кто накопил не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет - для женщин. По новому закону, эти сроки сократят на пять лет для тех, кто завершил карьеру раньше по состоянию здоровья.Участникам СВОС 1 ноября получить справку об участии в спецоперации можно через "Госуслуги", в воинской части, в военкомате или в военно-социальном центре Минобороны. Подать заявление может сам участник СВО или члены его семьи. Такое же право есть у законных представителей детей участников СВО. Справку должны предоставить бесплатно в течение четырех дней.Участники СВО в отпуске смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой удобной государственной поликлинике. Раньше военнослужащим приходилось обращаться за медпомощью исключительно в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны. Решение принято по поручению президента и позволит повысить доступность медицинской помощи для военных.Банковский секторС 1 ноября банки в России больше не смогут списывать комиссию за переводы через систему быстрых платежей. Это касается налогов, штрафов, оплаты государственных детских садов, кружков и секций.Еще Центробанк установил ежемесячный 100-тысячный лимит в отношении операций с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно пополнить свой электронный кошелек или перевести деньги другим физлицам.Комиссия за такой перевод самому себе в другой банк свыше бесплатного ежемесячного лимита в размере 30 миллионов рублей будет составлять 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.Миграционная политикаИнформацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, теперь разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.Всем, кто получил российское гражданство, но до сих пор не принял воинскую присягу, придется сделать это до 21 ноября. В противном случае решение о приеме в гражданство РФ отменяется.И другие изменения……для льготников: с 1 ноября отказать в компенсации за оплату коммунальных услуг смогут только в случае задолженности по квартплате. Сведения о долгах будут брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца. Речь идет об инвалидах, семьях с детьми-инвалидами, участниках Великой Отечественной войны и жителях блокадного Ленинграда.…для доноров: с 30 ноября ежегодная денежная выплата Почетным донорам России будет начисляться без заявления. Достаточно предоставить в ЕСИА банковские реквизиты и разрешение на их использование. Все можно сделать на портале Госуслуг.…для блоггеров: публичные каналы с аудиторией свыше 10 тысяч человек с 1 ноября придется маркировать. Их владельцы обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре - можно также через "Госуслуги". В противном случае рекламные посты размещать нельзя.…для майнеров: добыча криптовалют становится законной. Юрлицам и предпринимателям для этого нужна регистрация в специальном реестре ФНС России. Физические лица также смогут заниматься майнингом на законных основаниях, но в пределах лимита потребления электроэнергии....для иноагентов: С 11 ноября прекращаются полномочия иноагенов, занимающих должности в органах публичной власти. Сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.…для сохранения природы: в заповедниках и ООПТ будут проводить постоянные рейды по пресечению нарушений. Раньше единственной формой надзора являлось выездное обследование. Теперь инспекторы могут постоянно присутствовать в пунктах контроля и следить за порядком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграцииУпрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 годаПутин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным

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закон и право, россия, новости, общество, пенсия, мигранты, банк, финансы