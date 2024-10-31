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Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно
Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно
Генбанк столкнулся с одной из крупнейших DDoS-атак в своей истории. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T18:30
2024-10-31T18:34
ddos-атака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Генбанк столкнулся с одной из крупнейших DDoS-атак в своей истории. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения."31 октября Генбанк столкнулся с значительной DDoS-атакой, которая стала одной из самых мощных в истории учреждения. Непрерывная атака продолжается на протяжении всего дня, что стало неожиданным вызовом для команды банка. Из-за воздействия этой атаки некоторые сервисы могут работать с перебоями и нестабильно", - говорится в сообщении.В банке также сообщили, что делают все возможное для быстрого восстановления нормального функционирования всех услуг. "Наша команда активно работает над устранением последствий атаки. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно быстрее восстановить полную работоспособность наших сервисов", — говорится в официальном заявлении банка. По информации банка, на данный момент частично восстановлена работа сервисов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ddos-атака, генбанк, экономика, экономика крыма, новости, происшествия, новости крыма, крым
Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно

Генбанк столкнулся с одной из крупнейших DDoS-атак в своей истории - пресс-служба

18:30 31.10.2024 (обновлено: 18:34 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Генбанк столкнулся с одной из крупнейших DDoS-атак в своей истории. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"31 октября Генбанк столкнулся с значительной DDoS-атакой, которая стала одной из самых мощных в истории учреждения. Непрерывная атака продолжается на протяжении всего дня, что стало неожиданным вызовом для команды банка. Из-за воздействия этой атаки некоторые сервисы могут работать с перебоями и нестабильно", - говорится в сообщении.
В банке также сообщили, что делают все возможное для быстрого восстановления нормального функционирования всех услуг.
"Наша команда активно работает над устранением последствий атаки. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно быстрее восстановить полную работоспособность наших сервисов", — говорится в официальном заявлении банка.
По информации банка, на данный момент частично восстановлена работа сервисов.
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