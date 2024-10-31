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Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного стрелка
Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного стрелка - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного стрелка
В Краснодаре пьяный водитель, лишенный прав, пытался сбежать на своем авто от экипажа ДПС. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню в лучших голливудских... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T15:48
2024-10-31T15:48
2024-10-31T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель, лишенный прав, пытался сбежать на своем авто от экипажа ДПС. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню в лучших голливудских традициях, с применением табельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю.В ходе преследования водитель иномарки совершил столкновение с двумя патрульными автомобилями, после чего один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Mazda, в которой остался водитель и еще один пассажир, скрылась с места ДТП."В Пашковском микрорайоне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Госавтоинспектор произвел выстрел вверх и несколько прицельных по колесам машины, в результате чего удалось остановить иномарку", - сообщают правоохранители.Сотрудникам ДПС удалось задержать водителя, который оказался 22-летним жителем Анадыря.В отношении водителя составлены протоколы за невыполнение требования об остановке, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков, а также управление ТС, будучи лишенным водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее в Керчи пьяный крымчанин на "ВАЗ 21099" пытался сбежать от сотрудников ДПС. В результате погони он был задержан и оштрафован на 32 тысячи рублей. Машина конфискована и отправлена на спецстоянку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаКульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПСНаркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
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Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного стрелка
Автопогоню со стрельбой в Краснодаре устроил пьяный житель Чукотки
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре пьяный водитель, лишенный прав, пытался сбежать на своем авто от экипажа ДПС. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню в лучших голливудских традициях, с применением табельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Экипаж ДПС начал преследование "Мазды" после того, как водитель не отреагировал на неоднократные требования об остановке. При этом он совершал опасные маневры с выездом на встречку", - говорится в сообщении.
В ходе преследования водитель иномарки совершил столкновение с двумя патрульными автомобилями, после чего один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Mazda, в которой остался водитель и еще один пассажир, скрылась с места ДТП.
"В Пашковском микрорайоне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Госавтоинспектор произвел выстрел вверх и несколько прицельных по колесам машины, в результате чего удалось остановить иномарку", - сообщают правоохранители.
Сотрудникам ДПС удалось задержать водителя, который оказался 22-летним жителем Анадыря.
"У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским, за что их привлекли к административной ответственности", - сообщает пресс-служба Краснодарского МВД.
В отношении водителя составлены протоколы за невыполнение требования об остановке, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков, а также управление ТС, будучи лишенным водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Керчи пьяный крымчанин на "ВАЗ 21099" пытался сбежать от сотрудников ДПС
. В результате погони он был задержан и оштрафован на 32 тысячи рублей. Машина конфискована и отправлена на спецстоянку.
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