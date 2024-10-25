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Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи
Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи
В Керчи 22-летний местный житель устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T15:46
2024-10-25T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Керчи 22-летний местный житель устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что накануне ночью водитель автомобиля "ВАЗ 21099" проигнорировал требование об остановке и попытался сбежать от инспекторов. Началась погоня. Нарушитель был остановлен в одном из дворов. Более того, при проверке документов выяснилось, что задержанный не имеет водительского удостоверения.На водителя составлен ряд административных материалов за невыполнение требования пройти медицинское освидетельствование, отказ от остановки по требованию сотрудника полиции, управление автомобилем без полиса ОСАГО. Нарушитель оштрафован на 32 тысячи рублей. Машина конфискована и отправлена на спецстоянку.В августе в Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы, который проигнорировал требование полиции об остановке и попытался сбежать. В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПСПогоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погоню
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, транспорт, общество
Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи

В Керчи пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией

15:46 25.10.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаАвтомобиль ГАИ
Автомобиль ГАИ
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Керчи 22-летний местный житель устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Отмечается, что накануне ночью водитель автомобиля "ВАЗ 21099" проигнорировал требование об остановке и попытался сбежать от инспекторов. Началась погоня. Нарушитель был остановлен в одном из дворов.
"За рулем автомобиля оказался 22-летний местный житель. В процессе разговора у молодого человека выявлены признаки опьянения. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от чего водитель отказался", - сказано в сообщении.
Более того, при проверке документов выяснилось, что задержанный не имеет водительского удостоверения.
На водителя составлен ряд административных материалов за невыполнение требования пройти медицинское освидетельствование, отказ от остановки по требованию сотрудника полиции, управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Нарушитель оштрафован на 32 тысячи рублей. Машина конфискована и отправлена на спецстоянку.
В августе в Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы, который проигнорировал требование полиции об остановке и попытался сбежать.
В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя.
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