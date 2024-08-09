https://crimea.ria.ru/20240809/nakhodivshiysya-v-rozyske-rossiyanin-pod-gradusom-ustroil-pogonyu-v-sudake-1139483947.html

Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке

Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке

В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T15:17

2024-08-09T15:17

2024-08-09T15:17

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, водитель Nissan Qashqai не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. В результате погони его удалось задержать. В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя."За рулем автомобиля находился житель города Уфа 1988 года рождения с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством", - добавляют в МВД по РК.Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет документов на право управления автомобилем, а на транспортное средство отсутствовала регистрация. В отношении мужчины полицейские составили ряд административных материалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в СевастополеПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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