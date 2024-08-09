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Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T15:17
2024-08-09T15:17
2024-08-09T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, водитель Nissan Qashqai не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. В результате погони его удалось задержать. В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя."За рулем автомобиля находился житель города Уфа 1988 года рождения с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством", - добавляют в МВД по РК.Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет документов на право управления автомобилем, а на транспортное средство отсутствовала регистрация. В отношении мужчины полицейские составили ряд административных материалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в СевастополеПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
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РИА Новости Крым
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Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
В Судаке находившийся в федеральном розыске пьяный россиянин устроил гонки с ГАИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, водитель Nissan Qashqai не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. В результате погони его удалось задержать.
"Автомобилист проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. Машину нарушителя сотрудникам ДПС пришлось преследовать. Водитель выезжал на встречную полосу, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя.
"За рулем автомобиля находился житель города Уфа 1988 года рождения с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством", - добавляют в МВД по РК.
Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет документов на право управления автомобилем, а на транспортное средство отсутствовала регистрация. В отношении мужчины полицейские составили ряд административных материалов.
"При проверке установлено, что уроженец Уфы находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусматривающих уголовную ответственность. 36-летний мужчина задержан и передан инициатору розыска", - сообщили в МВД по РК.
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