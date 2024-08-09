Рейтинг@Mail.ru
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/nakhodivshiysya-v-rozyske-rossiyanin-pod-gradusom-ustroil-pogonyu-v-sudake-1139483947.html
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T15:17
2024-08-09T15:17
мвд по республике крым
происшествия
судак
крым
госавтоинспекция крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a2fe0e386d02c290716a8d6ea9cdb623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации правоохранителей, водитель Nissan Qashqai не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. В результате погони его удалось задержать. В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя."За рулем автомобиля находился житель города Уфа 1988 года рождения с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством", - добавляют в МВД по РК.Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет документов на право управления автомобилем, а на транспортное средство отсутствовала регистрация. В отношении мужчины полицейские составили ряд административных материалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в СевастополеПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2877ff61221a786e44731945d3074cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, происшествия, судак, крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке

В Судаке находившийся в федеральном розыске пьяный россиянин устроил гонки с ГАИ

15:17 09.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
Мигалка на крыше автомобиля полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Судаке сотрудники ГАИ задержали находящегося в федеральном розыске жителя Уфы. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, водитель Nissan Qashqai не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. В результате погони его удалось задержать.
"Автомобилист проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. Машину нарушителя сотрудникам ДПС пришлось преследовать. Водитель выезжал на встречную полосу, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
В МВД уточняют, что он не реагировал на проблесковые маячки с сиреной, на требования сотрудников об остановке транспортного средства через громкоговорящее устройство. Но полицейским все же удалось служебным транспортом блокировать автомобиль нарушителя.
"За рулем автомобиля находился житель города Уфа 1988 года рождения с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством", - добавляют в МВД по РК.
Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет документов на право управления автомобилем, а на транспортное средство отсутствовала регистрация. В отношении мужчины полицейские составили ряд административных материалов.
"При проверке установлено, что уроженец Уфы находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусматривающих уголовную ответственность. 36-летний мужчина задержан и передан инициатору розыска", - сообщили в МВД по РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
 
МВД по Республике КрымПроисшествияСудакКрымГосавтоинспекция КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
16:06В Керчи нет газа из-за аварии
15:39В Крыму планируют расширять посадки кизила
15:28В Севастополе будут судить распространителей "серых" сим-карт
15:17Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
15:05На Крымском мосту в очереди почти 900 авто
14:34В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Поддубного
14:20Су-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской области
14:14В Курскую область переброшена дополнительная военная техника
13:56Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки
13:36В Симферополе иномарка влетела в питбайк – пострадал ребенок
13:24Пал в боях под Харьковом: Керчь простилась с героем СВО
13:17Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны
13:04Глава Курчатова рассказал о напряженной обстановке в городе
12:56В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов
12:20В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России
12:14Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
11:47Ситуация в Курской области сейчас - последние данные Минобороны
11:33Издевательство над мужчиной в Крыму - у фигурантов дела прошли обыски
11:18Обстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба
Лента новостейМолния