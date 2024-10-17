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Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС
Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС
18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T20:44
2024-10-17T20:44
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Отмечается, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в ходе рейда инспекторы обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2103", водитель которого явно игнорировал правила дорожного движения.За рулем отечественного авто оказался 18-летний местный житель, который купил автомобиль несколько дней назад и ездил без прав. В отношении юноши составлено семь административных материалов. Ранее погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погонюНаходившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
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РИА Новости Крым
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кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, общество, новости
Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС

На Кубани 18-летний юноша без прав устроил погоню с полицией и перевернулся в кювет

20:44 17.10.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани 18-летний водитель устроил погоню с полицией и перевернулся в кювет
На Кубани 18-летний водитель устроил погоню с полицией и перевернулся в кювет
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Отмечается, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в ходе рейда инспекторы обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2103", водитель которого явно игнорировал правила дорожного движения.

"Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться, двигаясь по направлению в соседний Курганинский район. Во время движения водитель грубо нарушал правила дорожного движения, совершая опасные маневры, пока не съехал с трассы и не перевернулся. Водитель в ДТП не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.

За рулем отечественного авто оказался 18-летний местный житель, который купил автомобиль несколько дней назад и ездил без прав. В отношении юноши составлено семь административных материалов.
Ранее погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске.
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КубаньГосавтоинспекция КубаниПроисшествияДТПОбществоНовости
 
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