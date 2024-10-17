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Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС

Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС

18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T20:44

2024-10-17T20:44

2024-10-17T20:44

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Отмечается, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в ходе рейда инспекторы обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2103", водитель которого явно игнорировал правила дорожного движения.За рулем отечественного авто оказался 18-летний местный житель, который купил автомобиль несколько дней назад и ездил без прав. В отношении юноши составлено семь административных материалов. Ранее погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяВ Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погонюНаходившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, общество, новости