Кульбит во время погони – на Кубани юноша без прав устроил гонки с ДПС
На Кубани 18-летний юноша без прав устроил погоню с полицией и перевернулся в кювет
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани 18-летний водитель устроил погоню с полицией и перевернулся в кювет
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 18-летний юноша без прав устроил погоню с сотрудниками дорожно-постовой службы на Кубани, превысил скорость, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Отмечается, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в ходе рейда инспекторы обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2103", водитель которого явно игнорировал правила дорожного движения.
"Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться, двигаясь по направлению в соседний Курганинский район. Во время движения водитель грубо нарушал правила дорожного движения, совершая опасные маневры, пока не съехал с трассы и не перевернулся. Водитель в ДТП не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За рулем отечественного авто оказался 18-летний местный житель, который купил автомобиль несколько дней назад и ездил без прав. В отношении юноши составлено семь административных материалов.
Ранее погоня за угнанным ВАЗ-2110 в Славянске-на-Кубани завершилась задержанием наркоторговца в федеральном розыске.
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