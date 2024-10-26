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Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
Житель Республики Башкортостан, который два дня назад тяжело избил полицейского при исполнении и скрылся, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T19:16
2024-10-26T19:18
краснодар
происшествия
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новости
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Житель Республики Башкортостан, который два дня назад тяжело избил полицейского при исполнении и скрылся, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она уточнила, что в настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции.Инцидент произошел ночью 24 октября в Краснодаре, около гаражей на улице Лузана, где дежурили сотрудники полка ППС регионального Управления МВД России. Внимание полицейских привлекли двое мужчин, при виде служебного автомобиля они попытались сбежать, но безуспешно. В ходе разбирательства во время очередной попытки скрыться один из мужчин нанес тяжелые травмы полицейскому, завладел его табельным оружием и скрылся.Известно, что оба задержанных – жители Республики Башкортостан. Они признались, что в ту ночь приехали забрать наркотик, спрятанный в виде "тайниковой закладки".В ходе разбирательства один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в Керчи Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодар, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана

Тяжело ранивший полицейского житель Башкортостана задержан в Краснодаре – МВД

19:16 26.10.2024 (обновлено: 19:18 26.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Житель Республики Башкортостан, который два дня назад тяжело избил полицейского при исполнении и скрылся, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня около 18-00 на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ города Краснодар полицейскими при силовой поддержке Росгвардии за совершение нападения на сотрудника полиции задержан ранее судимый житель Республики Башкортостан", – сообщила Волк.

Она уточнила, что в настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции.
Инцидент произошел ночью 24 октября в Краснодаре, около гаражей на улице Лузана, где дежурили сотрудники полка ППС регионального Управления МВД России. Внимание полицейских привлекли двое мужчин, при виде служебного автомобиля они попытались сбежать, но безуспешно. В ходе разбирательства во время очередной попытки скрыться один из мужчин нанес тяжелые травмы полицейскому, завладел его табельным оружием и скрылся.
Известно, что оба задержанных – жители Республики Башкортостан. Они признались, что в ту ночь приехали забрать наркотик, спрятанный в виде "тайниковой закладки".
В ходе разбирательства один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся.
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