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В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана
В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана
В Краснодаре сотрудники полиции предпринимаются меры к задержанию вооруженного злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T13:01
2024-10-24T13:01
2024-10-24T13:02
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре сотрудники полиции предпринимаются меры к задержанию вооруженного злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Об этом сообщает краевое управление МВД России.Инцидент произошел ночью 24 октября."Сотрудники ППС в ходе несения службы около гаражей по улице Лузана обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Их остановили. Мужчины пояснили, что приехали за наркотическим средством, спрятанным в тайнике", - говорится в сообщении. Злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться и когда их настигли полицейские, мужчины оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся.Второго, ранее неоднократно судимого за кражу, грабеж и разбойные нападения, задержали. "В настоящее время личность разыскиваемого фигуранта установлена. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на его розыск и задержание. Пострадавший сотрудник госпитализирован", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, закон и право, новости, краснодар
В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана
В Краснодаре житель Башкортостана тяжело ранил полицейского и скрылся
13:01 24.10.2024 (обновлено: 13:02 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре сотрудники полиции предпринимаются меры к задержанию вооруженного злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Об этом сообщает краевое управление МВД России.
Уточняется, что речь идет о находящемся в розыске за мошенничество жителе республики Башкортостан, который нанес сотруднику ППС тяжелые травмы, после чего скрылся.
Инцидент произошел ночью 24 октября.
"Сотрудники ППС в ходе несения службы около гаражей по улице Лузана обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Их остановили. Мужчины пояснили, что приехали за наркотическим средством, спрятанным в тайнике", - говорится в сообщении.
Злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться и когда их настигли полицейские, мужчины оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся.
Второго, ранее неоднократно судимого за кражу, грабеж и разбойные нападения, задержали.
"В настоящее время личность разыскиваемого фигуранта установлена. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на его розыск и задержание. Пострадавший сотрудник госпитализирован", - добавили в полиции.
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