https://crimea.ria.ru/20241024/v-krasnodare-ischut-ranivshego-politseyskogo-zhitelya-bashkortostana-1141314164.html

В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана

В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Краснодаре ищут ранившего полицейского жителя Башкортостана

В Краснодаре сотрудники полиции предпринимаются меры к задержанию вооруженного злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре сотрудники полиции предпринимаются меры к задержанию вооруженного злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Об этом сообщает краевое управление МВД России.Инцидент произошел ночью 24 октября."Сотрудники ППС в ходе несения службы около гаражей по улице Лузана обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Их остановили. Мужчины пояснили, что приехали за наркотическим средством, спрятанным в тайнике", - говорится в сообщении. Злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться и когда их настигли полицейские, мужчины оказали активное сопротивление. Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся.Второго, ранее неоднократно судимого за кражу, грабеж и разбойные нападения, задержали. "В настоящее время личность разыскиваемого фигуранта установлена. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на его розыск и задержание. Пострадавший сотрудник госпитализирован", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, закон и право, новости, краснодар