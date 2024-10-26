https://crimea.ria.ru/20241026/pyatyy-iz-shesti-sbezhavshikh-iz-lipetskoy-kolonii-osuzhdennykh-zaderzhan---mvd-rf-1141370993.html

Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ

Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ

Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T17:38

2024-10-26T17:38

2024-10-26T17:38

липецк

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

фсин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего.По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства.Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецк

липецкая область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, липецкая область, игорь артамонов, происшествия, фсин, новости