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Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ
Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ
Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T17:38
2024-10-26T17:38
липецк
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
фсин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего.По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства.Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, происшествия, фсин, новости
Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ

Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ

17:38 26.10.2024
 
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Коридор - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных", - написала она в своем Telegram-канале.
Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.
За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего.
По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновПроисшествияФСИННовости
 
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