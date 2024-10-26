https://crimea.ria.ru/20241026/esche-dvoe-beglykh-zaklyuchennykh-zaderzhany-v-lipetskoy-oblasti-1141369417.html
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
Еще двое беглых заключенных задержаны правоохранителями в Липецкой области, розыск оставшихся двух преступников продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T14:59
2024-10-26T14:59
2024-10-26T15:16
липецкая область
фсин
игорь артамонов
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Еще двое беглых заключенных задержаны правоохранителями в Липецкой области, розыск оставшихся двух преступников продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных. За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, фсин, игорь артамонов, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области - розыск остальных продолжается
14:59 26.10.2024 (обновлено: 15:16 26.10.2024)