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Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
Еще двое беглых заключенных задержаны правоохранителями в Липецкой области, розыск оставшихся двух преступников продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T14:59
2024-10-26T15:16
липецкая область
фсин
игорь артамонов
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Еще двое беглых заключенных задержаны правоохранителями в Липецкой области, розыск оставшихся двух преступников продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных. За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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липецкая область, фсин, игорь артамонов, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области

Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области - розыск остальных продолжается

14:59 26.10.2024 (обновлено: 15:16 26.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Еще двое беглых заключенных задержаны правоохранителями в Липецкой области, розыск оставшихся двух преступников продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

"Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается", - написал он.

Утром в субботу, 26 октября, Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.
За беглецами направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области.
По факту произошедшего назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Липецкая областьФСИНИгорь АртамоновПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
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