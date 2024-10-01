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Когда морепродукты могут быть опасными

Когда морепродукты могут быть опасными - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Когда морепродукты могут быть опасными

Морепродукты и рыба содержат большое количество полезных микро и макроэлементов, легко усваиваются, однако их нужно уметь правильно готовить. Как правильно есть РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T21:00

2024-10-01T21:00

2024-10-01T21:00

елена соломатина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Морепродукты и рыба содержат большое количество полезных микро и макроэлементов, легко усваиваются, однако их нужно уметь правильно готовить. Как правильно есть дары моря, чтобы не отравиться, РИА Новости Крым рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Во вторник сообщалось, что в Керчи произошло массовое отравление морепродуктами после употребления еды из магазина доставки. В инфекционные больницы города попали и взрослые, и дети. По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез. Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.Полезная рыбаРыба полезна, поскольку содержит большое количество легкоусвояемого белка, который быстро переваривается человеком. Поэтому рыба используется в диетическом питании и полезна для детей. "В рыбе южных морей содержится омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты), хоть и не столько, как в северных морях. Есть много фосфора, который полезен для мозга, костной ткани, протекания обменных процессов", - уточняет Соломатина.Чтобы получить максимум пользы от рыбы, ее нужно правильно готовить. Не жарить, как это многие делают, особенно с мелкой рыбой, например, с барабулькой.Отваривают и мидии, которые также богаты макро и микроэлементами. Но важно помнить, что они очень быстро портятся.Устрицы же едят сырыми. Елена Соломатина поясняет, что они содержат много цинка, который помогает нормальной работе иммунной системы, полезен для кожи, а также необходим для нормальной работы репродуктивной системы, особенно у мужчин. И этот цинк очень хорошо усваивается.Опасная рыбаЕлена Соломатина отмечает, что морская рыба менее опасна, чем речная, поскольку соль является определенным антисептиком. Это сокращает риск паразитарных инфекций.Но все же осторожность необходимо соблюдать. Если рыба выловлена рядом с портом, промышленным предприятием или там, где есть сточные воды, то в нее могут попасть в том числе соли тяжелых металлов.Когда рыбу выращивают полуискусственным способом, то, по словам врача-диетолога, она находится в скученном виде, может чаще болеть. Значит. применяются определенные препараты, в том числе антибиотики. Поэтому важно обращать внимание, где она выращена и выловлена.Кроме того, эксперт обращает внимание, что, когда вялят рыбу, особенно самостоятельно, то развешивают ее на веревочки, прикрывают марлей, под которую прилетают мухи и могут откладывать там яйца.Что касается копченой рыбы, то, по мнению Елены Соломатиной, каким бы способом ее не коптили, все равно этот продукт канцерогенный.Отравление и первая помощьВрач-диетолог предупреждает, что от любых морепродуктов, особенно от тех, которые с раковинами, отравления очень тяжелые."Отравление рыбными продуктами проявляется болью в животе. Проступает холодный пот, может повыситься, а потом резко упасть давление. Возникает диарея, рвота. Может повышаться температура", - называет симптомы отравления Елена Соломатина.Признаки могут проявиться уже через 40 минут после приема пищи. Все еще зависит от того, насколько была испорчена рыба, ели ее на голодный желудок или с другими продуктами.Отравление, по словам специалиста, опасно обезвоживанием, особенно для детей и пожилых людей. Детям обязательно нужно оказать помощь в течение первых 30 минут с момента проявления признаков отравления, вызывать скорую. Взрослые же могут продержаться подольше, но и для них это отравление опасно."Обезвоживание приводит к сгущению крови, падению давления. Опасно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как все это может привести к ишемии, инсульту, инфаркту", - предупреждает Елена Соломатина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морская или речная – какая рыба обязательна в рационе человекаВнезапно не только лосось: какая рыба самая полезнаяУ берегов Крыма растет объем вылова рыбы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, крым, еда, продукты, рыба, общество, отравление, массовое отравление, совет эксперта