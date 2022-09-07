https://crimea.ria.ru/20220907/morskaya-ili-rechnaya--kakaya-ryba-obyazatelna-v-ratsione-cheloveka-1124422294.html

Морская или речная – какая рыба обязательна в рационе человека

Морская или речная – какая рыба обязательна в рационе человека - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Морская или речная – какая рыба обязательна в рационе человека

Речная и морская рыба имеют разную пищевую ценность для организма человека, однако оба вида необходимо включать в рацион, чтобы получать максимальное количество РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T21:59

2022-09-07T21:59

2022-09-07T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Речная и морская рыба имеют разную пищевую ценность для организма человека, однако оба вида необходимо включать в рацион, чтобы получать максимальное количество питательных веществ. Такое мнение выразила врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.По ее словам, речная и морская рыба одинакова полезна для организма, особенно, если ее выловили в экологически чистых водоемах.Более жирными и питательными являются красные сорта как речной, так и морской рыбы. Употреблять их в большом количестве не стоит, если человек придерживается низкокалорийного питания. С другой стороны, диетическая рыба содержит меньше полезных жирных кислот. Оптимальный выход – комбинировать их, считает Разаренова.При этом эксперт обратила внимание, что морская и речная рыба нуждаются в разных способах хранения и обработки. Так, стоит отдавать предпочтение морской рыбе шоковой заморозки и избегать рыбы на льду, особенно если вы не живете рядом с морем."Когда рыбу после вылова замораживают прямо на судне или в ближайшей прибрежной зоне в морозильных камерах с сильным обдувом и температурой до минус 30 градусов, она сохраняет больше полезных свойств, структуру тканей и вкусовые качества. Рыба шоковой заморозки содержит минимум лишней воды", – отметила Разаренова.Покупать речную рыбу стоит только у проверенных поставщиков и подвергать тщательной термообработке. Эксперт напомнила, что в пресной воде размножаются различные микроорганизмы, в том числе гельминты, которые могут попасть и в рыбу.Ранее рекомендации по выбору рыбы и морепродуктов дала эксперт Роспотребнадзора Сусанна Аблялимова.

https://crimea.ria.ru/20220821/ni-ryba-ni-myaso-kak-kot-mostik-obedat-khodil-1124200236.html

https://crimea.ria.ru/20211220/raspoznat-falshivku-kak-kupit-nastoyaschuyu-krasnuyu-ikru-1121793740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, вкусно и полезно