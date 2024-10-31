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Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене. Об этом... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T15:34
2024-10-31T15:34
2024-10-31T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения, добавили в пресс-службе.Ранее суд приговорил к 13 годам колонии жителя Керчи, который передавал украинской военной разведке сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.В Севастополе к 15 годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей приговорен местный житель, который передавал в СБУ данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке беспилотных атак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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происшествия, приговор, верховный суд крыма, госизмена, крым, новости крыма, керчь
Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
Жителя Крыма приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу за госизмену
15:34 31.10.2024 (обновлено: 15:35 31.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения, добавили в пресс-службе.
Ранее суд приговорил к 13 годам колонии жителя Керчи
, который передавал украинской военной разведке сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.
В Севастополе к 15 годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей приговорен местный житель, который передавал в СБУ данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке беспилотных атак.
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