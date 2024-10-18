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Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
Житель Керчи признан Верховным судом Крыма виновным в госизмене. Об этом сообщает прокуратура республики в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T14:00
2024-10-18T14:00
госизмена
керчь
приговор
правосудие
верховный суд крыма
крым
новости крыма
вооруженные силы россии
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Житель Керчи признан Верховным судом Крыма виновным в госизмене. Об этом сообщает прокуратура республики в официальном Telegram-канале.По информации прокуратуры, передаваемые данные являлись достоверными. Украинская сторона могли их использовать для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, то есть против безопасности страны."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняют в надзорном ведомстве.Как сообщалось ранее, в Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
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353
60
госизмена, керчь, приговор, правосудие, верховный суд крыма, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, главное управление разведки украины (гур)
Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену

Житель Керчи передавал украинской разведке сведения о дислокации ПВО

14:00 18.10.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Житель Керчи признан Верховным судом Крыма виновным в госизмене. Об этом сообщает прокуратура республики в официальном Telegram-канале.
"В суде установлено, что в сентябре 2023 года подсудимый собрал и передал через мессенджер представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Керчи", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, передаваемые данные являлись достоверными. Украинская сторона могли их использовать для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, то есть против безопасности страны.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняют в надзорном ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии.
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ГосизменаКерчьПриговорПравосудиеВерховный суд КрымаКрымНовости КрымаВооруженные силы РоссииГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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