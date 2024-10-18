https://crimea.ria.ru/20241018/peredaval-svedeniya-o-pvo-v-kerchi-mestnyy-zhitel-osuzhden-za-gosizmenu-1141186827.html

Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену

Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену

Житель Керчи признан Верховным судом Крыма виновным в госизмене. Об этом сообщает прокуратура республики в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T14:00

2024-10-18T14:00

2024-10-18T14:00

госизмена

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приговор

правосудие

верховный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Житель Керчи признан Верховным судом Крыма виновным в госизмене. Об этом сообщает прокуратура республики в официальном Telegram-канале.По информации прокуратуры, передаваемые данные являлись достоверными. Украинская сторона могли их использовать для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, то есть против безопасности страны."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - уточняют в надзорном ведомстве.Как сообщалось ранее, в Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, керчь, приговор, правосудие, верховный суд крыма, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, главное управление разведки украины (гур)