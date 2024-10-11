https://crimea.ria.ru/20241011/zhitel-feodosii-peredaval-ukraine-dannye-dlya-naneseniya-raketnykh-udarov-1141007105.html

Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T08:34

2024-10-11T08:34

2024-10-11T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 30-летний мужчина отправлял секретные данные украинским кураторам в чат-бот Telegram о местах расположения военных кораблей в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение переводил деньги в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки. Он успел перечислить 1000 гривен.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент крымчанин заключен под стражу и дает признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаЖитель Севастополя осужден за госизменуНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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