https://crimea.ria.ru/20241011/zhitel-feodosii-peredaval-ukraine-dannye-dlya-naneseniya-raketnykh-udarov-1141007105.html
Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T08:34
2024-10-11T08:34
2024-10-11T08:44
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 30-летний мужчина отправлял секретные данные украинским кураторам в чат-бот Telegram о местах расположения военных кораблей в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение переводил деньги в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки. Он успел перечислить 1000 гривен.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент крымчанин заключен под стражу и дает признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаЖитель Севастополя осужден за госизменуНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, феодосия, крым, происшествия, задержание в крыму агента сбу, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), госизмена, новости крыма
Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
Житель Феодосии задержан за передачу Украине данных для нанесения ракетных ударов
08:34 11.10.2024 (обновлено: 08:44 11.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что 30-летний мужчина отправлял секретные данные украинским кураторам в чат-бот Telegram о местах расположения военных кораблей в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе.
"Данный чат разработан при поддержке украинских спецслужб в целях накопления и систематизации информации об установочных данных военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и мест дислокации подразделений ВС РФ. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов", - сказано в сообщении.
Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение переводил деньги в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки. Он успел перечислить 1000 гривен.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент крымчанин заключен под стражу и дает признательные показания.
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